Чому дорожчають новобудови в Україні — як зросла собівартість у 2025 році

Будівництво багатоповерхівки у Києві.

Будівництво житла в Україні у 2025 році стало значно дорожчим. Девелопери фіксують зростання собівартості від 10 до 25% залежно від класу об’єкта. Основна причина — не один фактор, а поєднання кількох викликів: подорожчання матеріалів, зростання витрат на логістику та підвищення зарплат у будівельній галузі.

Собівартість будівництва у 2025 році продовжує зростати, і це вже стало системним явищем", — повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у City One Development.

За словами девелоперів, ринок адаптувався до криз, але тепер стикається з більш складними внутрішніми викликами.

Як зросли ціни на будівельні матеріали

З початку року вартість більшості будівельних матеріалів піднялася на 10%. Бетон додав 6%, метал — понад 2%, цемент — більше ніж 10%, а штукатурка та цегла — 13% і 9% відповідно.

Найбільше подорожчали такі матеріали:

бетонні суміші — +6%;

цемент — понад +10%;

штукатурка — понад +13%;

цегла — +9%;

утеплювач та залізобетонні вироби — до +25%.

"Фаза різкого цінового стрибка вже минула, нині бачимо поступову корекцію", — повідомили у City One Development.

Водночас, з довоєнним періодом ціни все ще не порівняти: у 2024 році бетон подорожчав майже на 50%, метал — на 21%.

Що подорожчало найбільше у будівництві житла

Будівельно-монтажні роботи з початку року зросли в ціні на 15-25%. Найбільше подорожчали інженерні системи, арматура, утеплювачі та бетонні суміші.

"Подорожчання бетонних сумішей, арматури та інженерних рішень — це результат зламаних ланцюгів, а не лише інфляції", — каже директор з будівництва DIM Володимир Жигман.

Він пояснює, що логістика стала дорожчою і тривалішою — час постачання матеріалів зріс у півтора-два рази. Збільшення частки імпортних матеріалів лише підсилює цей ефект — якщо у 2021 році імпорт становив 14%, то нині вже близько 30%.

Основні причини подорожчання робіт:

зростання вартості імпортних матеріалів;

дефіцит кадрів на ринку;

збільшення енерговитрат;

подорожчання доставки та пального.

Як зростання витрат вплинуло на ринок новобудов

Зростання собівартості вже позначилось на ціні квадратного метра.

"Собівартість квадратного метра у Києві та Львові у 2025 році зросла на 25% порівняно з 2021 роком", — повідомили в компанії "РІЕЛ".

Для забудовників це означає необхідність залучати більше ресурсів, а для покупців — поступове зростання цін на квартири.

Найбільше зростання цін спостерігається:

у комфорт-класі — +10-15%;

у бізнес-класі — до +20%;

у преміум-сегменті — стабільно, але без зниження.

Експерти прогнозують, що до кінця року ціни можуть піднятися ще на 5-10%, особливо у великих містах.

Як зміни зарплат і логістики впливають на собівартість

Підвищення заробітних плат у будівельній сфері також відіграє важливу роль. За словами директора компанії "Два Академіка" Максима Одінцова, з початку 2025 року зарплати зросли на 5-7%, а у порівнянні з 2024 роком — на 15-18%.

"Подорожчало все: матеріали, логістика, експлуатація техніки", — підкреслив він.

До цього додаються зростаючі витрати на пальне, комунікації, страхування та інженерні рішення. Ланцюги постачання залишаються крихкими, а будь-яке порушення впливає на кінцеву вартість квадратного метра.

Чого чекати забудовникам і покупцям у 2026 році

Експерти сходяться на думці, що стабілізація ринку відбудеться не раніше 2026 року. Девелопери адаптуються, оптимізують витрати та шукають нових постачальників, але стримати ціни буде важко.

"Ринок уже пройшов фазу шоку, але не повернеться до старих цін", — зазначає аналітик одного з девелоперів.

Поступове подорожчання залишиться трендом, особливо якщо курс гривні залишиться нестабільним.

Для покупців це означає, що інвестувати у житло зараз вигідніше, ніж чекати: ціна квадратного метра, швидше за все, тільки зростатиме.

