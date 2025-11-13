Чи можуть у боржників забирати квартиру — які правила в Україні у 2025 році

Жінка з документами. Фото: Freepik

Квартира для більшості українців — це головне багатство і символ стабільності. Та іноді навіть єдине житло може опинитися під загрозою, якщо накопичуються великі борги. Закон дозволяє вилучати нерухомість, але лише за чітко визначених умов.

Відповідно до Закону "Про виконавче провадження", конфіскація квартири можлива, якщо борги перевищують 160 тисяч гривень — це сума, еквівалентна 20 мінімальним зарплатам у 2025 році. Такий борг може виникнути через несплату комуналки, кредитів чи податків.

Якщо грошей на рахунках боржника немає, виконавча служба має право арештувати майно. Але якщо у квартирі проживають діти чи люди з інвалідністю, необхідне додаткове рішення суду або дозвіл органів опіки. Це робиться, щоб не порушити право на житло соціально вразливих категорій.

Чи можуть забрати квартиру, оформлену на дружину

Проблема часто виникає, коли квартира записана на одного з подружжя.

"Якщо житло куплене вже після шлюбу, воно вважається спільною власністю, незалежно від того, на кого оформлене. Тоді виконавча служба може подати до суду, щоб виділити частку боржника і продати її через аукціон", — зазначають фахівці компанії "Бачинський та партнери".

Процедура включає кілька етапів:

судове рішення про продаж частки боржника;

проведення електронних торгів;

виплату компенсації другому з подружжя.

Якщо дружина доведе, що продаж порушує її права або ціна була заниженою, угоду можуть оскаржити. Проте це не гарантує, що квартира залишиться у власності сім’ї — суди часто стають на бік кредиторів.

Як боржники намагаються врятувати майно

Деякі українці намагаються уникнути конфіскації, переоформлюючи житло на родичів — за договорами дарування чи фіктивного продажу.

Наприклад, боржник "дарує" квартиру матері або дитині. Але якщо суд встановить, що це зроблено для приховування майна, угоду визнають недійсною.

У такому разі:

договір дарування скасовують;

квартира повертається у власність боржника;

майно виставляють на продаж для погашення боргу.

Це означає, що хитрощі не допоможуть, а лише ускладнять ситуацію — боржник втратить час і витратить додаткові кошти на судові процеси.

Як не втратити квартиру через борги

Найкращий спосіб зберегти житло — запобігти накопиченню боргів. Варто діяти завчасно, а не чекати, поки з’являться виконавці.

Експерти радять:

вчасно оплачувати комунальні послуги, податки, кредити;

при фінансових труднощах домовлятися з банком про реструктуризацію боргу;

консультуватися з юристом перед будь-яким переоформленням майна;

мати у квартирі зареєстрованих дітей або осіб з інвалідністю — це ускладнить вилучення.

Як повідомлялось, оформлення спадщини на нерухомість є обов'язковою правовою процедурою, а не простою формальністю. Навіть тривале фактичне проживання у квартирі не робить вас її власником без належних юридичних документів.

Також ми розповідали, що питання співвласників нерухомості є актуальним у 2025 році, адже українці часто оформлюють житло чи землю у спільну власність — купують його разом, ділять спадщину або частки між родичами.