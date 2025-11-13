Могут ли у должников забирать квартиру — какие правила в Украине в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Квартира для большинства украинцев — это главное богатство и символ стабильности. Но иногда даже единственное жилье может оказаться под угрозой, если накапливаются большие долги. Закон позволяет изымать недвижимость, но только при четко определенных условиях.

Согласно Закону "Об исполнительном производстве", конфискация квартиры возможна, если долги превышают 160 тысяч гривен — это сумма, эквивалентная 20 минимальным зарплатам в 2025 году. Такой долг может возникнуть из-за неуплаты коммуналки, кредитов или налогов.

Если денег на счетах должника нет, исполнительная служба имеет право арестовать имущество. Но если в квартире проживают дети или люди с инвалидностью, необходимо дополнительное решение суда или разрешение органов опеки. Это делается, чтобы не нарушить право на жилье социально уязвимых категорий.

Могут ли забрать квартиру, оформленную на жену

Проблема часто возникает, когда квартира записана на одного из супругов.

"Если жилье куплено уже после брака, оно считается общей собственностью, независимо от того, на кого оформлено. Тогда исполнительная служба может подать в суд, чтобы выделить долю должника и продать ее через аукцион", — отмечают специалисты компании "Бачинский и партнеры".

Процедура включает несколько этапов:

судебное решение о продаже доли должника;

проведение электронных торгов;

выплату компенсации второму из супругов.

Если жена докажет, что продажа нарушает ее права или цена была заниженной, сделку могут обжаловать. Однако это не гарантирует, что квартира останется в собственности семьи — суды часто становятся на сторону кредиторов.

Как должники пытаются спасти имущество

Некоторые украинцы пытаются избежать конфискации, переоформляя жилье на родственников — по договорам дарения или фиктивной продажи.

Например, должник "дарит" квартиру матери или ребенку. Но если суд установит, что это сделано для сокрытия имущества, сделку признают недействительной.

В таком случае:

договор дарения отменяют;

квартира возвращается в собственность должника;

имущество выставляют на продажу для погашения долга.

Это означает, что хитрости не помогут, а только усложнят ситуацию - должник потеряет время и потратит дополнительные средства на судебные процессы.

Как не потерять квартиру из-за долгов

Лучший способ сохранить жилье — предотвратить накопление долгов. Стоит действовать заблаговременно, а не ждать, пока появятся исполнители.

Эксперты советуют:

вовремя оплачивать коммунальные услуги, налоги, кредиты;

при финансовых трудностях договариваться с банком о реструктуризации долга;

консультироваться с юристом перед любым переоформлением имущества;

иметь в квартире зарегистрированных детей или лиц с инвалидностью — это усложнит изъятие.

Как сообщалось, оформление наследства на недвижимость является обязательной правовой процедурой, а не простой формальностью. Даже длительное фактическое проживание в квартире не делает вас ее владельцем без надлежащих юридических документов.

Также мы рассказывали, что вопрос совладельцев недвижимости является актуальным в 2025 году, ведь украинцы часто оформляют жилье или землю в совместную собственность — покупают его вместе, делят наследство или доли между родственниками.