Сучасна багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

В Україні нерухомість можна отримати не лише через купівлю чи спадщину, а й завдяки благодійним розіграшам. Один із забудовників уже передав чотири квартири для таких ініціатив за три роки. Наразі за донат від 300 гривень можна позмагатися за майбутнє житло в Івано-Франківську, однак переможцю доведеться врахувати окрему умову оформлення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням blago.

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Яку квартиру розігрують за донати

До благодійного збору на підтримку українських військових долучився івано-франківський девелопер blago. Компанія надала для розіграшу квартиру в житловому комплексі SKYGARDEN. Її характеристики та умови участі визначені в офіційних правилах акції.

Йдеться про майбутній об'єкт нерухомості загальною площею 40,56 квадратного метра. Квартира розташована в дев'ятій секції на 18-му поверсі будинку за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Хриплинська, 9.

Водночас є важлива особливість: переможець отримує можливість оформити право на цей майбутній об'єкт нерухомості за 1 000 гривень. Тобто йдеться не про передачу готової квартири у власність без додаткових умов, а про можливість придбати майнові права на неї за визначеною правилами ціною.

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Скільки потрібно задонатити для участі в розіграші

Мінімальний внесок, який дає шанс на виграш, становить 300 гривень. Кожен окремий донат такої суми збільшує кількість шансів учасника. Наприклад, внесок у 600 гривень відповідає двом шансам, 900 гривень — трьом, а 3 000 гривень — десяти шансам.

Участь у розіграші доступна повнолітнім громадянам України, які мають повну цивільну дієздатність. Якщо внесок здійснюють із картки іншого банку через Monobank, у коментарі до платежу потрібно залишити прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону. Перекази через LiqPay та безпосередньо на рахунок не зараховуються для участі в розіграші.

Згідно з правилами, акція триватиме до 31 січня 2027 року включно або до моменту, коли організатори зберуть необхідну суму раніше. Переможця визначать після досягнення цілі збору.

На що збирають гроші та скільки квартир уже розіграли

Благодійна ініціатива має на меті зібрати 30 мільйонів гривень на 20 роботизованих багі та наземних роботизованих комплексів для 21-го полку безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія". Техніка потрібна для евакуації поранених, доставки вантажів та виконання бойових завдань на Харківському й Куп'янському напрямках.

Збір проводять Фонд Сергія Притули та "Хартія" спільно з норвезькою організацією Fritt Ukraina. Українські організатори мають зібрати 15 мільйонів гривень, ще 15 мільйонів забезпечують норвезькі партнери. Таким чином, кожна гривня українських донатів подвоюється.

Це вже четверта квартира, яку blago передала для благодійних розіграшів протягом трьох років. Попередні ініціативи допомагали збирати кошти на позашляховики для ЗСУ, лікування 12-річного Максима Цуцмана та закупівлю гранатометів для військових.

Зокрема, восени 2024 року для розіграшу передали однокімнатну квартиру площею 41 квадратний метр у SKYGARDEN. Завдяки цій ініціативі вдалося зібрати понад 6 мільйонів гривень. У 2025 році друга квартира в цьому житловому комплексі допомогла залучити понад 10 мільйонів гривень на лікування дитини. На початку 2026 року ще одну квартиру площею 39 квадратних метрів у City by blago використали для "Карпатського збору" на потреби військових.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що отримання квартири у подарунок від родичів не завжди звільняє від сплати податків. Якщо одна зі сторін угоди є податковим нерезидентом України, одержувачу нерухомості доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. На прикладі квартири вартістю 1,5 млн гривень податки можуть становити 345 тисяч гривень.

Також ми писали, що ціни на квартири та приватні будинки в Україні продовжують зростати. За даними Держстату, у третьому кварталі 2026 року житло подорожчало на 21,5% у річному вимірі. Найбільше зростання зафіксували на первинному ринку, де ціни збільшилися на 23,6%.