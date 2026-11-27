Оля Полякова на інтерв'ю. Фото: кадр з відео/YouTube RAMINA

Українська співачка Оля Полякова орендує квартиру у Великій Британії за 2 300 фунтів стерлінгів на місяць, що становить близько 140 тисяч гривень. Водночас житло артистки не схоже на розкішні апартаменти. У ньому звичайні меблі, стара кухонна плита та постільна білизна із жирафами, яку зірка привезла з гуртожитку доньки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Олі Полякової журналістці Раміні Есхакзай.

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Скільки коштує оренда квартири Полякової в Лондоні

За орендоване житло у британській столиці співачка щомісяця платить 2 300 фунтів стерлінгів. У перерахунку це близько 140 тисяч гривень. Комунальні послуги до цієї суми не входять, тому фактичні витрати на проживання вищі.

Також Полякова розповідала про місцевий податок Council Tax. За її словами, завдяки спеціальній програмі підтримки вона звільнена від його сплати.

Який вигляд має квартира Олі Полякової

У вітальні розташований великий сірий диван, скляний журнальний столик та обідній стіл із двома стільцями. Також у квартирі є невеликий балкон.

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Сірий диван з журнальним столиком. Фото: RAMINA/YouTube

Спальня облаштована ліжком, шафою та туалетним столиком із косметикою. Однак найбільше уваги привертає постільна білизна з жирафами. Співачка пояснила, що забрала її з лондонського гуртожитку своєї старшої доньки Маші.

Постіль з жирафами. Фото: RAMINA/YouTube

Кухня у квартирі компактна, з дерев'яними шафками та вікном, про яке артистка давно мріяла. Серед побутової техніки є кавомашина, пральна машина та холодильник.

Кухонна плита Олія Поялкової. Фото: RAMINA/YouTube

Водночас кухонна плита не справила на Полякову позитивного враження. Артистка назвала її "допотопною", а саму побутову техніку охарактеризувала як стару.

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