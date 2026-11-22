Діти граються на ігровому майданчику. Фото: УНІАН

Вартість житла в Україні продовжує зростати, причому новобудови дорожчають швидше за квартири на вторинному ринку. За рік різниця вже перевищила 20%, а лише за один квартал ціни знову пішли вгору. Державна статистика показує, наскільки більше тепер доводиться платити за нерухомість.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Державної служби статистики України.

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Як змінилися ціни на житло в Україні

За даними Держстату, у третьому кварталі 2026 року, тобто з липня до вересня, житлова нерухомість в Україні подорожчала на 21,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Найбільше зростання зафіксували на первинному ринку. Ціни на нове житло збільшилися на 23,6% за рік. Водночас квартири та будинки на вторинному ринку подорожчали на 20,5%.

Якщо порівнювати третій квартал із попереднім, то загальна вартість житла зросла ще на 2,7%. Таким чином, тенденція до подорожчання зберігається не лише в річному вимірі, а й протягом останніх місяців.

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Чому статистика цін на нерухомість змінилася

Важливо враховувати, що у 2026 році Держстат оновив методологію розрахунку індексу цін на житло. Тепер статистичне спостереження охоплює всі територіальні громади України, зокрема великі міста, селища та села.

Крім того, під час розрахунків враховують не лише квартири, а й приватні житлові будинки. Окремі показники формують для первинного та вторинного ринків.

Ще одна зміна стосується джерел інформації. Для розрахунку індексу використовують ціни пропозицій продажу квартир і житлових будинків із платформи OLX. Це дозволяє враховувати ширший масив оголошень про продаж нерухомості.

Отже, нові показники дають ширше уявлення про ситуацію на українському ринку житла, оскільки охоплюють більше типів нерухомості та населених пунктів.

Водночас індекс цін показує динаміку вартості, а не конкретну суму, за яку можна придбати квартиру чи будинок у певному місті. Тому покупцям варто враховувати також регіональні відмінності, тип нерухомості та стан конкретного об'єкта.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як одна помилка під час оформлення спадщини може залишити українців без квартири чи будинку. Навіть якщо після смерті родича минуло кілька років, право на нерухомість не обов'язково втрачається. Важливо дотриматися встановлених строків прийняття спадщини та правильно оформити документи.

Також Новини.LIVE повідомляли, який бюджет українцям потрібен для купівлі квартири або приватного будинку. Понад три чверті опитаних планували витратити на житло не більш як 60 000 доларів. Водночас у деяких регіонах цієї суми вже недостатньо навіть для придбання однокімнатної квартири.