Современное многоэтажное здание. Фото: Новини.LIVE

В Украине недвижимость можно получить не только путем покупки или по наследству, но и благодаря благотворительным розыгрышам. Один из застройщиков за три года уже передал четыре квартиры для таких инициатив. Сейчас за пожертвование от 300 гривен можно побороться за будущее жилье в Ивано-Франковске, однако победителю придется учесть одно особое условие оформления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на blago.

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Какую квартиру разыгрывают за пожертвования

К благотворительному сбору в поддержку украинских военных присоединился ивано-франковский девелопер blago. Компания предоставила для розыгрыша квартиру в жилом комплексе SKYGARDEN. Ее характеристики и условия участия определены в официальных правилах акции.

Речь идет о будущем объекте недвижимости общей площадью 40,56 квадратных метра. Квартира расположена в девятой секции на 18-м этаже дома по адресу: Ивано-Франковск, улица Хриплинская, 9.

При этом есть важная особенность: победитель получает возможность оформить право на этот будущий объект недвижимости за 1 000 гривен. То есть речь идет не о передаче готовой квартиры в собственность без дополнительных условий, а о возможности приобрести имущественные права на неё по установленной правилами цене.

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Сколько нужно пожертвовать для участия в розыгрыше

Минимальный взнос, дающий шанс на выигрыш, составляет 300 гривен. Каждый отдельный взнос в такой сумме увеличивает количество шансов участника. Например, взнос в 600 гривен соответствует двум шансам, 900 гривен — трем, а 3 000 гривен — десяти шансам.

Участие в розыгрыше доступно совершеннолетним гражданам Украины, обладающим полной гражданской дееспособностью. Если взнос осуществляется с карты другого банка через Monobank, в комментарии к платежу необходимо указать фамилию, имя, отчество и номер телефона. Переводы через LiqPay и непосредственно на счет не учитываются для участия в розыгрыше.

Согласно правилам, акция продлится до 31 января 2027 года включительно или до того момента, когда организаторы соберут необходимую сумму раньше. Победитель будет определен после достижения цели сбора.

На что собирают деньги и сколько квартир уже разыграли

Цель благотворительной инициативы — собрать 30 миллионов гривен на 20 роботизированных багги и наземных роботизированных комплексов для 21-го полка беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия». Техника нужна для эвакуации раненых, доставки грузов и выполнения боевых задач на Харьковском и Купянском направлениях.

Сбор средств проводят Фонд Сергея Притулы и "Хартия" совместно с норвежской организацией Fritt Ukraina. Украинские организаторы должны собрать 15 миллионов гривен, еще 15 миллионов обеспечивают норвежские партнеры. Таким образом, каждая гривна украинских пожертвований удваивается.

Это уже четвертая квартира, которую blago передала для благотворительных розыгрышей за три года. Предыдущие инициативы помогали собирать средства на внедорожники для ВСУ, лечение 12-летнего Максима Цуцмана и закупку гранатометов для военных.

В частности, осенью 2024 года для розыгрыша передали однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр в SKYGARDEN. Благодаря этой инициативе удалось собрать более 6 миллионов гривен. В 2025 году вторая квартира в этом жилом комплексе помогла привлечь более 10 миллионов гривен на лечение ребенка. В начале 2026 года еще одну квартиру площадью 39 квадратных метров в City by blago использовали для «Карпатского сбора» на нужды военных.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что получение квартиры в подарок от родственников не всегда освобождает от уплаты налогов. Если одна из сторон сделки является налоговым нерезидентом Украины, получателю недвижимости придется уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. На примере квартиры стоимостью 1,5 млн гривен налоги могут составить 345 тысяч гривен.

Также мы писали, что цены на квартиры и частные дома в Украине продолжают расти. По данным Госстата, в третьем квартале 2026 года жилье подорожало на 21,5% в годовом исчислении. Наибольший рост зафиксировали на первичном рынке, где цены выросли на 23,6%.