Іпотека в Україні зникла — Гетманцев розповів про нову державну програму житлового кредитування

Система житлового кредитування в Україні залишається майже недоступною для більшості громадян. А популярна програма "єОселя" має позитивний імідж, але її реальний масштаб дуже обмежений.

Як визнав голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE, нинішні інструменти не вирішують проблему житла.

"Ми дуже підтримуємо програму "єОселя", але єдина її проблема в тому, що вона не працює", — зазначив він.

За весь час існування програми видано близько 20 тисяч кредитів, що не відповідає реальним потребам суспільства.

До повномасштабної війни понад мільйон українських сімей потребували власного житла. Після початку бойових дій кількість людей без домівки значно зросла через появу мільйонів переселенців та втрату житла багатьма громадянами.

Якою буде нова програма іпотеки в Україні

Уряд працює над довгостроковою моделлю кредитування, яка має залучити не лише бюджетні кошти. За словами Гетманцева, ключову роль повинні відіграти фінансові інструменти та міжнародна підтримка.

Планується використання кількох джерел фінансування:

банківські кредити;

фондовий ринок;

кошти міжнародних партнерів;

часткове бюджетне фінансування.

"Ми зараз створюємо довгострокову програму іпотечного кредитування житла, яка стане рушійною силою розвитку фондового ринку", — пояснив політик.

За оцінками влади, державний бюджет самостійно не здатний покрити потребу в житловому кредитуванні, оскільки необхідні витрати можуть перевищити трильйон гривень.

Кому планують надати доступ до доступної іпотеки

Майбутня програма орієнтуватиметься на соціально важливі категорії громадян. Йдеться не лише про підтримку ринку житла, а й про стимулювання повернення людей в Україну.

Насамперед розглядаються такі групи:

вчителі та медичні працівники;

внутрішньо переміщені особи;

багатодітні сім’ї;

громадяни, які втратили житло через війну.

"У нас немає іпотеки як виду кредитування. Можливо, якісь угоди існують, але в масштабах економіки це менше відсотка від ВВП", — підкреслив Гетманцев.

Як місцева влада вплине на житлову реформу

Важливу роль у реалізації програми відіграватимуть органи місцевого самоврядування. Саме вони відповідатимуть за виділення земельних ділянок для будівництва та прозорість процедур.

"Програма не поїде, якщо виділення земельних ділянок буде супроводжуватися хабарами", — наголосив він.

За словами депутата, нова система також повинна сприяти детінізації будівельної галузі.

Очікується, що остаточні умови кредитування представлять після завершення розрахунків та погодження фінансових механізмів.

Гетманцев запевняє, що запуск програми стане одним із ключових кроків відновлення житлового ринку країни.

Як повідомлялось, понад 22 тисячі українських сімей змогли придбати власне житло за роки дії державної програми "єОселя". А загальний портфель кредитування сягнув 40 мільярдів гривень.

