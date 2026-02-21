Жилье по єОселе — кому переходит кредит в случае смерти заемщика

Ипотека єОселя в случае смерти заемщика оставила вопросы. Фото: Freepik

При покупке квартиры в ипотеку, в частности по программе "єОселя", люди рассчитывают на годы выплат. Но в условиях войны риски только возросли, и все чаще семьи сталкиваются с вопросом, как платить кредит при смерти заемщика.

єОселя, как и любой кредитный продукт, предусматривает четкие финансовые обязательства в сложных ситуациях, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на оператора программы "Укрфинжитло".

Что будет с кредитом єОселя в случае смерти заемщика

Смерть заемщика не означает автоматического списания ипотеки. По программе "єОселя" обязательства не исчезают, но порядок их дальнейшего урегулирования определен законом. В Укрфинжилье объясняют, что семья не остается один на один с проблемой.

С начала работы программы банки зафиксировали 39 случаев смерти военнослужащих-заемщиков. Общая сумма таких кредитов составляет около 63 млн грн — это примерно 0,1% всего портфеля. То есть случаи единичные, но для конкретных семей вопрос является критическим.

Кто платит ипотеку єОселя после смерти заемщика

В случае смерти заемщика возможны два варианта продолжения обслуживания долга:

обязательства берет на себя поручитель, если он предусмотрен договором;

выплаты переходят к наследникам, принявшим наследство.

Банк, выдавший кредит, остается главной контактной стороной для семьи. Именно с ним согласовываются дальнейшие шаги, график и порядок погашения.

Как закрывается кредит єОселя

В большинстве таких ситуаций вопросы решаются в досудебном порядке. Судебные споры не являются типичным сценарием. Средний срок полного урегулирования и закрытия кредита составляет около 10 месяцев.

Укрфинжитло отвечает за обработку задолженности, возникшей из-за событий военных рисков. Сейчас вместе с банками-партнерами прорабатываются механизмы, которые позволят упростить процедуры для семей погибших.

Для семей важно знать несколько вещей:

кредит не аннулируется автоматически;

все решения принимаются с учетом законодательства и конкретных обстоятельств;

банк остается ключевым партнером в коммуникации.

В перспективе банки готовят дополнительные инициативы, чтобы минимизировать бюрократию и сократить сроки урегулирования.

Кто получает самые выгодные условия по єОселе

Программа "єОселя" за время полномасштабной войны заметно изменилась. Она больше не является "универсальной" ипотекой для всех, а постепенно превратилась в адресный инструмент поддержки конкретных групп.

Как пояснил Новини.LIVE председатель правления Укрфинжитло Евгений Мецгер, основа єОсели одинакова для всех.

"Базовый продукт, он один. єОселя — это 20 лет кредит со ставкой 7 процентов, которая меняется только после 10-го года", — подчеркнул он.

Самую низкую ставку — 3% годовых — государство закрепило за теми, кто непосредственно работает или служит на нее. Речь идет не только о кадровых военных.

По словам Мецгера, программу целенаправленно сделали льготной для отдельных категорий.

Как сообщалось, реальные объемы льготной ипотеки пока не способны покрыть спрос, оставляя вопрос доступности жилья открытым. Правительство ищет выход в новой модели кредитования, которая бы позволила отойти от прямого госфинансирования и привлечь внешних инвесторов.

Также мы рассказывали, что несмотря на выгодные условия єОсели, потенциальным покупателям не следует расслабляться. Кроме обещанных низких процентов, на практике придется закладывать в бюджет немало дополнительных платежей, которые часто остаются "за кадром" рекламных предложений.