Іпотека за єОселею — які додаткові витрати треба врахувати при оформленні

Державна програма"єОселя" вже кілька років залишається одним із небагатьох реальних способів придбати житло в іпотеку на прийнятних умовах. Ставка 3% для пільгових категорій і 7% для інших здається привабливою, однак кінцева сума витрат не обмежується лише відсотками за кредитом.

Іпотека за програмою "єОселя" оформлюється за стандартними банківськими правилами, зазначено на сайті оператора програми "Укрфінжитло". Це означає, що більшість супутніх витрат покладаються на покупця житла. Вони не приховані, але часто недооцінюються на етапі планування бюджету.

Одразу готуйтеся до того, що банк візьме свою комісію за видачу кредиту. Зазвичай це 1% від суми позики. Здається, що небагато, але якщо ви берете 2 мільйони, то 20 тисяч гривень потрібно віддати просто при оформленні.

Ось короткий перелік того, що зазвичай забирає найбільше коштів на старті:

Банківська комісія — разово 1% від суми кредиту. Оцінка майна — послуги незалежного експерта (від 2 000 до 5 000 грн). Пенсійний фонд — обов'язковий державний збір 1% від вартості всієї квартири. Послуги нотаріуса — оформлення договорів та витяги з реєстрів (сума залежить від регіону та апетитів спеціаліста).

Страхування житла при іпотеці єОселя

Страхування об’єкта іпотеки є обов’язковою умовою на весь період виплат. Без чинного страхового полісу банк не підпише договір.

Базові умови страхування:

0,25% від повної вартості житла на рік;

близько 1,25% з урахуванням воєнних ризиків.

Платіж щорічний і повторюється протягом усього строку кредиту. З роками саме страхування стає однією з найбільш відчутних супутніх витрат.

Оцінка нерухомості для єОселя

Перед тим як банк остаточно погодить кредит, доведеться замовити незалежну оцінку житла. Вона потрібна для підтвердження ринкової вартості об’єкта та відповідності умовам програми.

Це разова процедура, без якої іпотеку просто не оформлять. Витрати на оцінювача зазвичай фіксовані і не залежать від банку.

Нотаріальні витрати при оформленні єОселя

Окремий блок витрат пов’язаний з нотаріусом. Нотаріус — це окрема стаття бюджету. Вам доведеться оплатити не лише договір купівлі-продажу, а й договір іпотеки та реєстрацію обтяжень (щоб квартиру не можна було продати без відома банку).

На практиці всі ці папери разом із послугами нотаріуса можуть від 12 000 до 30 000 гривень. Частину нотаріальних витрат покупець може поділити з продавцем, але на практиці саме позичальник несе основне фінансове навантаження.

Зазначимо, кредитом за єОселею вже скористалися 7% українців, тоді як ще 41% виявили намір оформити позику згодом. Також ми розповідали, що єОселя не лише допомагає покупцям, а й дозволяє власникам житла суттєво розширити коло клієнтів і прискорити продаж нерухомості.