Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Квартирант перестав платити — що робити власнику житла

Квартирант перестав платити — що робити власнику житла

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:32
Оренда квартири — що робити власнику, якщо квартирант не платить
Жынка вивчає документи. Фото: Freepik

В Україні оренда житла часто починається з фрази "домовимось по-людськи". Без паперів, без підписів, зате з надією на порядність. Проблеми з’являються тоді, коли квартирант перестає платити. У цей момент власник раптом розуміє, що формально він майже нічим не захищений.

Як наголошує юристка Любов Полішкевич, здавати квартиру без договору — це як пустити пожити людей, а потім молитися, щоб вони виявились справді нормальними.

Реклама
Читайте також:

Усна домовленість оренди житла 

Закон тут досить жорсткий. Стаття 811 Цивільного кодексу України прямо вимагає письмової форми договору найму житла. Якщо її немає, домовленості вважаються неофіційними і в суді майже не мають сили. У кращому випадку власника визнають людиною, яка безплатно дозволила пожити у своїй квартирі.

Більше того, такі відносини можуть бути кваліфіковані не як оренда, а як позичка за статтею 828 ЦКУ. Тобто житло нібито надавалось безоплатно. А якщо немає плати — немає й боргу. Є лише "гість", який не поспішає з’їжджати.

Чи можна довести борг за оренду без договору

Навіть регулярні перекази на банківську картку не гарантують успіху. Суд може розцінити їх як подарунок, допомогу або компенсацію витрат. Без письмового договору стягнути борг за оренду практично нереально.

"Без договору ви не доведете суму боргу. І навіть не зможете довести, що це взагалі була оренда", — пояснює Полішкевич.

Як виселити квартиранта без договору

Попри все, повністю беззахисним власник не є. Реальний механізм у такій ситуації — позов про усунення перешкод у користуванні майном, тобто про виселення особи, яка проживає без правових підстав.

Зазвичай шлях виглядає так:

  • письмове повідомлення мешканцю про припинення проживання;
  • підготовка доказів права власності та фактичного проживання;
  • звернення до суду з вимогою виселення;
  • отримання рішення і робота з виконавчою службою.

Як уникнути проблем з орендарями 

Без письмового договору власник ризикує залишитися без грошей і без швидкого способу повернути своє житло.

"Хочете спокійно спати — укладайте письмову угоду. Якщо орендарі справді нормальні, їм нічого приховувати", — підсумовує Полішкевич.

Раніше ми розповідали, скільки треба заробляти, щоб орендувати квартиру у Києві. Також повідомлялось, що через критичне зростання вартості та дефіцит оренди, що стала головною перешкодою для інтеграції, понад 3,5 млн українських переселенців зіткнулися з новою хвилею напруження на ринку нерухомості.

нерухомість оренда оплата квартира документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації