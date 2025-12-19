Оренда квартири — що робити власнику, якщо квартирант не платить

Жынка вивчає документи. Фото: Freepik

В Україні оренда житла часто починається з фрази "домовимось по-людськи". Без паперів, без підписів, зате з надією на порядність. Проблеми з’являються тоді, коли квартирант перестає платити. У цей момент власник раптом розуміє, що формально він майже нічим не захищений.

Як наголошує юристка Любов Полішкевич, здавати квартиру без договору — це як пустити пожити людей, а потім молитися, щоб вони виявились справді нормальними.

Усна домовленість оренди житла

Закон тут досить жорсткий. Стаття 811 Цивільного кодексу України прямо вимагає письмової форми договору найму житла. Якщо її немає, домовленості вважаються неофіційними і в суді майже не мають сили. У кращому випадку власника визнають людиною, яка безплатно дозволила пожити у своїй квартирі.

Більше того, такі відносини можуть бути кваліфіковані не як оренда, а як позичка за статтею 828 ЦКУ. Тобто житло нібито надавалось безоплатно. А якщо немає плати — немає й боргу. Є лише "гість", який не поспішає з’їжджати.

Чи можна довести борг за оренду без договору

Навіть регулярні перекази на банківську картку не гарантують успіху. Суд може розцінити їх як подарунок, допомогу або компенсацію витрат. Без письмового договору стягнути борг за оренду практично нереально.

"Без договору ви не доведете суму боргу. І навіть не зможете довести, що це взагалі була оренда", — пояснює Полішкевич.

Як виселити квартиранта без договору

Попри все, повністю беззахисним власник не є. Реальний механізм у такій ситуації — позов про усунення перешкод у користуванні майном, тобто про виселення особи, яка проживає без правових підстав.

Зазвичай шлях виглядає так:

письмове повідомлення мешканцю про припинення проживання;

підготовка доказів права власності та фактичного проживання;

звернення до суду з вимогою виселення;

отримання рішення і робота з виконавчою службою.

Як уникнути проблем з орендарями

Без письмового договору власник ризикує залишитися без грошей і без швидкого способу повернути своє житло.

"Хочете спокійно спати — укладайте письмову угоду. Якщо орендарі справді нормальні, їм нічого приховувати", — підсумовує Полішкевич.

Раніше ми розповідали, скільки треба заробляти, щоб орендувати квартиру у Києві. Також повідомлялось, що через критичне зростання вартості та дефіцит оренди, що стала головною перешкодою для інтеграції, понад 3,5 млн українських переселенців зіткнулися з новою хвилею напруження на ринку нерухомості.