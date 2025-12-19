Аренда квартиры — что делать собственнику, если квартирант не платит

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

В Украине аренда жилья часто начинается с фразы "договоримся по-человечески". Без бумаг, без подписей, зато с надеждой на порядочность. Проблемы появляются тогда, когда квартирант перестает платить. В этот момент владелец вдруг понимает, что формально он почти ничем не защищен.

Как отмечает юрист Любовь Полишкевич, сдавать квартиру без договора — это как пустить пожить людей, а потом молиться, чтобы они оказались действительно нормальными.

Реклама

Читайте также:

Устная договоренность аренды жилья

Закон здесь достаточно жесткий. Статья 811 Гражданского кодекса Украины прямо требует письменной формы договора найма жилья. Если ее нет, договоренности считаются неофициальными и в суде почти не имеют силы. В лучшем случае владельца признают человеком, который бесплатно позволил пожить в своей квартире.

Более того, такие отношения могут быть квалифицированы не как аренда, а как ссуда по статье 828 ГКУ. То есть жилье якобы предоставлялось бесплатно. А если нет платы — нет и долга. Есть только "гость", который не спешит съезжать.

Можно ли доказать долг за аренду без договора

Даже регулярные переводы на банковскую карточку не гарантируют успеха. Суд может расценить их как подарок, помощь или компенсацию расходов. Без письменного договора взыскать долг за аренду практически нереально.

"Без договора вы не докажете сумму долга. И даже не сможете доказать, что это вообще была аренда", — объясняет Полишкевич.

Как выселить квартиранта без договора

Несмотря на все, полностью беззащитным владелец не является. Реальный механизм в такой ситуации — иск об устранении препятствий в пользовании имуществом, то есть о выселении лица, проживающего без правовых оснований.

Обычно путь выглядит так:

письменное уведомление жильцу о прекращении проживания;

подготовка доказательств права собственности и фактического проживания;

обращение в суд с требованием выселения;

получение решения и работа с исполнительной службой.

Как избежать проблем с арендаторами

Без письменного договора собственник рискует остаться без денег и без быстрого способа вернуть свое жилье.

"Хотите спокойно спать — заключайте письменное соглашение. Если арендаторы действительно нормальные, им нечего скрывать", — заключает Полишкевич.

Ранее мы рассказывали, сколько надо зарабатывать, чтобы арендовать квартиру в Киеве. Также сообщалось, что из-за критического роста стоимости и дефицита аренды, которая стала главным препятствием для интеграции, более 3,5 млн украинских переселенцев столкнулись с новой волной напряжения на рынке недвижимости.