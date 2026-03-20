Квартири в цих будинках у Києві не варто купувати: 3 основні типи будівель

Старі будинки у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Ринок житла у Києві у 2026 році змінився швидше, ніж очікували покупці. Те, що ще кілька років тому вважалося доступним варіантом, сьогодні може обернутися проблемою. Особливо це стосується старого фонду. Експерти все частіше радять уникати таких покупок, навіть за обмеженого бюджету.

Як наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE, навіть обмежений бюджет не є приводом лізти в старі радянські стіни.

"Якщо у мене є умовно 50 тисяч доларів, я би точно не інвестувала у вторинний ринок… За жодних обставин не купувала б в хрущовках", — застерігає експертка.

І справа тут не лише в "втомлених" під’їздах. Головний біль ховається всередині стін — це комунікації, які просто не витримують навантаження. Коли мережі зношені до межі, комфортне життя перетворюється на нескінченний квест із виживання.

"Це може бути 6-8 місяців без води, чи без опалення, чи постійні поломки", — каже Берещак.

В умовах війни, коли навантаження на інфраструктуру й так критичне, такі ризики зростають у геометричній прогресії.

Те саме стосується і панельних будинків чи гостинок 70-80-х років. Так, ціна манить, але це ілюзія економії. Маленькі кухні, незручні планування та ті ж діряві труби роблять таке житло "мертвим вантажем". Продати таку квартиру через п'ять років за ті ж гроші буде неможливо — її ліквідність тане на очах.

Куди інвестувати замість старого житла

Замість того, щоб латати дірки в старій "панельці", краще подивитися в бік сучасного передмістя.

"Я би інвестувала в ліквідний варіант в передмісті Києва, в новобудову", — радить Вікторія.

Йдеться про Гатне, Чабани чи Вишневе. Там за ці гроші реально знайти пристойну "двійку" в новому комплексі з нормальною автономною котельнею та сучасними мережами. Таке житло набагато легше здати в оренду, і воно не висмоктуватиме гроші на нескінченні ремонти під’їзду чи заміну стояків.

Зрештою, ринок житла остаточно розвернувся спиною до радянського спадку. Вибір сьогодні простий: або ви купуєте стіни, які дорожчають, або ті, що повільно розсипаються разом із вашими інвестиціями.

Як повідомлялось, українська вторинка роками дивує парадоксами: ціни на старі малометражки часто не поступаються вартості сучасних новобудов. Через таку специфіку ринку в оголошеннях дедалі частіше фігурують "елітні хрущовки" — житло в радянських п’ятиповерхівках, де ціна за квадрат сягає захмарних висот.

Також ми розповідали, що українці знову почали активно придивлятися до старого житлового фонду, обираючи між просторими сталінками та доступними хрущовками залежно від бюджету чи цілей інвестування. Попри спільний попит, цінові тренди в цих сегментах суттєво різняться, що змушує покупців ретельніше зважувати всі "за" та "проти".