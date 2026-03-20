Квартиры в этих домах в Киеве не стоит покупать: 3 основных типа зданий

Старые дома в центре Киева.

Рынок жилья в Киеве в 2026 году изменился быстрее, чем ожидали покупатели. То, что еще несколько лет назад считалось доступным вариантом, сегодня может обернуться проблемой. Особенно это касается старого фонда. Эксперты все чаще советуют избегать таких покупок, даже при ограниченном бюджете.

Как отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE, даже ограниченный бюджет не является поводом лезть в старые советские стены.

Читайте также:

"Если у меня есть условно 50 тысяч долларов, я бы точно не инвестировала во вторичный рынок... Ни при каких обстоятельствах не покупала бы в хрущевках", — предостерегает эксперт.

И дело здесь не только в "уставших" подъездах. Головная боль скрывается внутри стен — это коммуникации, которые просто не выдерживают нагрузки. Когда сети изношены до предела, комфортная жизнь превращается в бесконечный квест по выживанию.

"Это может быть 6-8 месяцев без воды, или без отопления, или постоянные поломки", — говорит Берещак.

В условиях войны, когда нагрузка на инфраструктуру и так критическая, такие риски возрастают в геометрической прогрессии.

То же касается и панельных домов или гостинок 70-80-х годов. Да, цена манит, но это иллюзия экономии. Маленькие кухни, неудобные планировки и те же дырявые трубы делают такое жилье "мертвым грузом". Продать такую квартиру через пять лет за те же деньги будет невозможно — ее ликвидность тает на глазах.

Куда инвестировать вместо старого жилья

Вместо того, чтобы латать дыры в старой "панельке", лучше посмотреть в сторону современного пригорода.

"Я бы инвестировала в ликвидный вариант в пригороде Киева, в новостройку", — советует Виктория.

Речь идет о Гатном, Чабанах или Вишневом. Там за эти деньги реально найти приличную "двушку" в новом комплексе с нормальной автономной котельной и современными сетями. Такое жилье гораздо легче сдать в аренду, и оно не будет высасывать деньги на бесконечные ремонты подъезда или замену стояков.

В конце концов, рынок жилья окончательно развернулся спиной к советскому наследию. Выбор сегодня прост: или вы покупаете стены, которые дорожают, или те, что медленно рассыпаются вместе с вашими инвестициями.

Как сообщалось, украинская вторичка годами удивляет парадоксами: цены на старые малометражки часто не уступают стоимости современных новостроек. Из-за такой специфики рынка в объявлениях все чаще фигурируют "элитные хрущевки" — жилье в советских пятиэтажках, где цена за квадрат достигает заоблачных высот.

Также мы рассказывали, что украинцы снова начали активно присматриваться к старому жилому фонду, выбирая между просторными сталинками и доступными хрущевками в зависимости от бюджета или целей инвестирования. Несмотря на общий спрос, ценовые тренды в этих сегментах существенно различаются, что заставляет покупателей тщательно взвешивать все "за" и "против".