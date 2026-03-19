Ціни на квартири у сталінках та хрущовках: де житло дорожчає швидше

Старі будинки у Києві.

На вторинному ринку житла України старі будинки знову опинилися в центрі уваги. Покупці все частіше обирають між сталінками і хрущовками, але мотиви різні — від інвестицій до швидкого заселення. Ці два сегменти демонструють різну динаміку цін.

Редакція Новини.LIVE розповідає, в яких будинках вигідніше купувати квартири.

Ціни на квартири у сталінках та хрущовках

Станом на 18 березня 2026 року, згідно даних порталу ЛУН, розрив у вартості між цими типами будинків став ще помітнішим. Якщо ви придивляєтеся до сталінки, готуйтеся платити в середньому на 300-350 доларів більше за кожен квадратний метр, ніж у панельній чи цегляній хрущовці.

Така різниця цілком виправдана: ви отримуєте не просто стіни, а простір, де "дихається легше" завдяки високим стелям та кращій архітектурі.

Хрущовки залишаються дешевшими через компактність і простіші планування. Але саме нижча загальна сума робить їх доступними для більшості покупців.

Ціни на квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Чому сталінки дорожчають швидше

Основний драйвер росту цін на сталінки — це їхня обмежена кількість та монументальність. У 2026 році покупці стали дуже прискіпливими до звукоізоляції та збереження тепла, а товсті цегляні стіни цих будинків справляються з цим ідеально.

Крім того, більшість таких об'єктів розташовані в "золотих" локаціях міста. Це робить їх стабільним активом, який майже не знецінюється, навіть коли ринок штормить.

Чому хрущовки продаються швидше

Секрет успіху хрущовок максимально простий — це "чесна ціна" за можливість жити окремо. Через невелику загальну площу фінальний чек за квартиру виходить підйомним для молодих сімей або тих, хто купує житло під оренду.

Такі об'єкти вилітають з ринку за лічені дні, бо попит на дешеві квадратні метри завжди перевищує пропозицію.

Що впливає на ціну квартир у старих будинках

Зараз мало просто обрати тип будинку, треба дивитися на деталі. У 2026 році критично важливими стали "низькі" поверхи (з 1-го по 3-й), оскільки вони не залежать від роботи ліфтів.

Також наявність газу та близькість до метро додають до вартості об'єкта солідні бонуси. Навіть у сусідніх підїздах ціна може суттєво різнитися, якщо в одному є автономне опалення або закритий двір.

Яку квартиру вигідніше купити у 2026 році

Якщо мета — зберегти гроші та заробити на зростанні ціни, сталінки виглядають сильніше. Вони дорожчають стабільніше і приваблюють більш платоспроможний попит.

Якщо ж важлива швидкість угоди або здача в оренду — хрущовки залишаються практичним вибором. Вони дешевші на старті і швидше продаються.

Як швидко заробити на нерухомості у 2026 році

Як розповів фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі Новини.LIVE, отримати прибуток від нерухомості за рік цілком реально, проте це вже давно не є гарантованим результатом для кожного.

Часи, коли інвестиція в будь-який фундамент автоматично приносила гроші, залишилися в минулому, тому зараз критично важливо аналізувати реальні умови ринку, а не маркетингові обіцянки.

"Локальні тенденції попиту та пропозиції часто важливіші за загальні новини по країні", — зазначає Іванчук, акцентуючи на важливості глибокого аналізу конкретної локації.

Для короткострокових вкладень найбільш виправданим вибором залишаються мегаполіси, де постійна циркуляція капіталу дозволяє інвестору почуватися впевненіше.

"Головні плюси — це більший ринок покупців і орендарів та стабільніша ліквідність, що дає змогу оперативно вийти в готівку за потреби", — підкреслює експерт.

Водночас варто пам’ятати, що значна конкуренція у великих містах та висока вартість входу можуть суттєво зменшити чистий дохід. Зрештою, успіх сьогодні залежить не від везіння, а від здатності вчасно розгледіти життєздатність об'єкта в мінливому середовищі.

Як повідомлялось, чимало покупців квартир у хрущовках потрапляють у пастку косметичного ремонту, зачаровуючись новими шпалерами та металопластиковими вікнами. У гонитві за охайною картинкою вони забувають перевірити стан комунікацій, що згодом виливається у величезні непередбачені витрати. Емоційний вибір на користь візуального комфорту часто стає початком дорогої технічної катастрофи.

Також ми розповідали, що сталінки утримують міцні позиції на українському ринку нерухомості, приваблюючи покупців престижним розташуванням у центрах міст. Проте за величними фасадами та високими стелями нерідко ховаються технічні проблеми, про які агенти з продажу воліють не згадувати.