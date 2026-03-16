Елітні хрущовки за ціною новобудов: скільки коштують старі квартири

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ринок вторинного житла в Україні вже кілька років поводиться парадоксально. Попри старий житловий фонд і активне будівництво нових ЖК, ціни на деякі хрущовки залишаються дуже високими. Інколи вартість маленької квартири у п’ятиповерхівці може зрівнятися з ціною житла у новобудові.

Саме тому дедалі частіше з’являються оголошення про так звані "елітні хрущовки", повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста з нерухомості Володимира Копотя.

Йдеться про звичайні квартири площею 40–50 квадратних метрів, які продають за понад 100 тисяч доларів.

"Як вам елітні хрущовки за ціною особняка? Ринок іноді виглядає дивно, але логіка покупців усе ж існує", — зазначає Копоть.

У чому секрет популярності хрущовок

Головний козир таких будинків — локація. Хрущовки будували там, де сьогодні вже просто немає вільної землі під забудову. Ви купуєте не просто "бетонну коробку", а право жити за п’ять хвилин від метро, поруч із парком, перевіреною роками школою та лікарнею. У нових районах на околицях таку інфраструктуру можна чекати десятиліттями.

Ще один критичний момент — безпека інвестицій. В Україні купівля "первинки" досі нагадує лотерею: добудують чи заморозять?

"Логіка покупця проста: краще переплатити за стару квартиру, ніж ризикувати залишитися без житла", — пояснює Копоть.

Старий будинок вже стоїть, він зрозумілий, а сусіди — це реальні люди, а не привиди з відділу продажів.

До того ж, утримувати таку квартиру часто дешевше: комунальні платежі в ОСББ нових комплексів можуть "кусатися" значно сильніше.

Хто купує хрущовки

За словами експерта, попит на такі квартири формують кілька категорій покупців:

люди, які не довіряють новобудовам;

покупці, що хочуть жити ближче до центру;

літні люди, які не бажають змінювати район;

іноземці, які не знають особливостей ринку;

сім’ї, що прив’язані до району і не хочуть возити дітей у садочок через затори.

Вартість квартир у Києві. Графіка: ЛУН

Пастка "дизайнерського ремонту"

Найбільша помилка — купувати хрущовку через красиві фото в оголошенні. Продавці часто намагаються "загримувати" старість свіжою фарбою та ламінатом, щоб накинути до ціни зайві 30-40 тисяч доларів. Але чи варто воно того?

"Не варто переплачувати за чужий ремонт. Через кілька років він втратить вигляд, а змінити його доведеться за власні гроші… Не ведіться на красиві оголошення. Елітний ремонт у хрущовці часто є лише маркетинговою пасткою", — застерігає Володимир Копоть.

Купуючи таке житло, ви все одно зіткнетеся з низькими стелями, де "тисне" простір, поганою звукоізоляцією та мережами, які пам’ятають ще молодість ваших бабусь. Більшість цих будинків вже давно перетнули свій 50-річний експлуатаційний поріг. Тому порада тут одна: дивіться на стан під’їзду, даху та труб, а не на колір шпалер.

Часті питання

Багато хто цікавиться, де краще купувати квартиру, у сталінці чи хрущовці. Сьогодні перемагає прагматизм.

Хрущовки в гарному стані з оновленими мережами продаються миттєво через доступність. Сталінки з їхніми високими стелями стали нішевими: вони престижні, але вимагають величезних витрат на ремонт і довше шукають свого покупця.

Якщо мета — швидке заселення та економія, обирайте доглянуту хрущовку.

Які стіни заборонено чіпати під час ремонту в хрущовці

Категорично не можна зносити зовнішні та капітальні внутрішні стіни, що тримають на собі плити перекриття. Втручання в конструктив загрожує безпеці будинку.

Крім того, самовільні зміни обернуться штрафами до 34 000 грн та серйозними труднощами при продажі чи переоформленні нерухомості.

Як повідомлялось, тісні балкони хрущовок, де ледь можна розвернутися, стали справжнім пам'ятником радянському прагматизму з його тотальним заощадженням простору. Оскільки таке житло задумували як швидке та бюджетне рішення квартирної черги, архітектори свідомо жертвували комфортом мешканців заради максимального спрощення та відсутності "архітектурних надмірностей".

Також ми розповідали, що в Україні досі експлуатуються тисячі радянських хрущовок, які свого часу зводили як тимчасове розв’язання житлової проблеми. Ресурс таких споруд обмежений: якщо цегляні будинки розраховані максимум на 75 років, то панельні мали б виводитися з експлуатації вже через пів століття.