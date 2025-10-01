Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ціни здивували — скільки коштують квартири на первинці Києва

Ціни здивували — скільки коштують квартири на первинці Києва

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 11:22
Ціни на квартири на первинному ринку Києва — де вигідно купити у жовтні 2025 року
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

На початок жовтня 2025 року середня ціна на первинному ринку нерухомості у Києві формує нову картину попиту та пропозиції. Квадратний метр у житлі економкласу коштує 40 000 грн, у комфорті — 47 000 грн, а бізнес-клас оцінюється у 72 000 грн.

За даними порталу ЛУН, за останні шість місяців економ- та бізнескласи подешевшали на 4% і 3% відповідно, а комфорт зріс на 5%.

Реклама
Читайте також:

 

Ціни здивували — скільки коштують квартири на первинці Києва - фото 1
Ціни на первинці у Києві. Графіка: ЛУН

Де квартири у Києві найдорожчі

Лідером за вартістю квадратного метра традиційно лишається Печерський район. Тут забудовники просять у середньому 2 730 дол. за кв. м, що у понад два рази дорожче, ніж у більшості інших локацій. Цей сегмент орієнтований на преміум- і бізнесклас, де покупці платять не лише за житло, а й за статус району та інфраструктуру.

Високими залишаються й ціни у Шевченківському районі — 1 710 дол./кв. м, а також у Подільському — 1 660 дол./кв. м. Це території з історичною архітектурою, транспортними вузлами та розвиненою культурною інфраструктурою, що завжди приваблювали інвесторів.

Де квартири у Києві найдешевші

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі — лише 890 дол./кв. м. Це на протилежному полюсі від Печерська, адже житло тут позиціонується переважно у сегменті економ і комфорт, де попит формують молоді сім’ї та покупці першого житла.

Дещо дорожче коштує житло у Дарницькому (1 030 дол./кв. м) та Дніпровському районах (1 050 дол./кв. м). Це спальні райони лівого берега, де девелопери пропонують великі масиви новобудов з акцентом на доступність.

"Новобудови сьогодні не лише про квадратні метри. Це передусім про інший рівень життя — від безпеки до сучасних рішень у плануваннях. Саме цим пояснюється інтерес навіть до віддалених районів із нижчою ціною", — пояснює молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Середній рівень цін у районах Києва

Помірні ціни спостерігаються у Святошинському — 1 200 дол./кв. м та Оболонському районах — 1 190 дол./кв. м. Вони балансують між доступністю та зручністю локації. 

У Солом’янському (1 270 дол./кв. м) та Голосіївському (1 310 дол./кв. м) вартість трохи вища, але вони виграють завдяки близькості до центру та перспективам розвитку.

Таким чином, ціна квадратного метра на первинці Києві коливається від 890 дол. у найдешевших районах до 2 730 дол. у найдорожчих.

 

Ціни здивували — скільки коштують квартири на первинці Києва - фото 2
Ціни від забудовників у Києві. Графіка: ЛУН

Що означають ці коливання

Ринок показав нерівномірні зміни, проте саме комфорт-клас виглядає найбільш стабільним і перспективним. 

"Попит у 2025 році стає більш вибірковим. Люди розуміють, що навіть у доступнішому сегменті варто орієнтуватися не лише на ціну, а й на якість і довіру до забудовника", — додає Насіковський.

Найближчими місяцями очікується стабілізація з незначними коливаннями у межах кількох відсотків. Комфорт-клас зберігатиме лідерство, а економ залежатиме від доступності кредитування. Бізнес і преміум залишаться нішевими, але важливими для інвесторів.

Як повідомлялось, земельна ділянка під багатоквартирним будинком — це актив, який має приносити мешканцям безпеку та прибуток, а не просто функціонувати як прибудинкова територія. Однак її юридичне оформлення часто стикається зі значними проблемами та ускладненнями.

Також зазначимо, що документальне підтвердження права власності на нерухомість або землю є критично важливим. Без офіційних документів жодна операція з майном, чи то продаж, спадщина, чи нове будівництво, не буде законною. 

Київ нерухомість ціни на квартири забудовники купити житло в Києві
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації