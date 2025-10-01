Ціни на квартири на первинному ринку Києва — де вигідно купити у жовтні 2025 року

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

На початок жовтня 2025 року середня ціна на первинному ринку нерухомості у Києві формує нову картину попиту та пропозиції. Квадратний метр у житлі економкласу коштує 40 000 грн, у комфорті — 47 000 грн, а бізнес-клас оцінюється у 72 000 грн.

За даними порталу ЛУН, за останні шість місяців економ- та бізнескласи подешевшали на 4% і 3% відповідно, а комфорт зріс на 5%.

Реклама

Читайте також:

Ціни на первинці у Києві. Графіка: ЛУН

Де квартири у Києві найдорожчі

Лідером за вартістю квадратного метра традиційно лишається Печерський район. Тут забудовники просять у середньому 2 730 дол. за кв. м, що у понад два рази дорожче, ніж у більшості інших локацій. Цей сегмент орієнтований на преміум- і бізнесклас, де покупці платять не лише за житло, а й за статус району та інфраструктуру.

Високими залишаються й ціни у Шевченківському районі — 1 710 дол./кв. м, а також у Подільському — 1 660 дол./кв. м. Це території з історичною архітектурою, транспортними вузлами та розвиненою культурною інфраструктурою, що завжди приваблювали інвесторів.

Де квартири у Києві найдешевші

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі — лише 890 дол./кв. м. Це на протилежному полюсі від Печерська, адже житло тут позиціонується переважно у сегменті економ і комфорт, де попит формують молоді сім’ї та покупці першого житла.

Дещо дорожче коштує житло у Дарницькому (1 030 дол./кв. м) та Дніпровському районах (1 050 дол./кв. м). Це спальні райони лівого берега, де девелопери пропонують великі масиви новобудов з акцентом на доступність.

"Новобудови сьогодні не лише про квадратні метри. Це передусім про інший рівень життя — від безпеки до сучасних рішень у плануваннях. Саме цим пояснюється інтерес навіть до віддалених районів із нижчою ціною", — пояснює молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Середній рівень цін у районах Києва

Помірні ціни спостерігаються у Святошинському — 1 200 дол./кв. м та Оболонському районах — 1 190 дол./кв. м. Вони балансують між доступністю та зручністю локації.

У Солом’янському (1 270 дол./кв. м) та Голосіївському (1 310 дол./кв. м) вартість трохи вища, але вони виграють завдяки близькості до центру та перспективам розвитку.

Таким чином, ціна квадратного метра на первинці Києві коливається від 890 дол. у найдешевших районах до 2 730 дол. у найдорожчих.

Ціни від забудовників у Києві. Графіка: ЛУН

Що означають ці коливання

Ринок показав нерівномірні зміни, проте саме комфорт-клас виглядає найбільш стабільним і перспективним.

"Попит у 2025 році стає більш вибірковим. Люди розуміють, що навіть у доступнішому сегменті варто орієнтуватися не лише на ціну, а й на якість і довіру до забудовника", — додає Насіковський.

Найближчими місяцями очікується стабілізація з незначними коливаннями у межах кількох відсотків. Комфорт-клас зберігатиме лідерство, а економ залежатиме від доступності кредитування. Бізнес і преміум залишаться нішевими, але важливими для інвесторів.

Як повідомлялось, земельна ділянка під багатоквартирним будинком — це актив, який має приносити мешканцям безпеку та прибуток, а не просто функціонувати як прибудинкова територія. Однак її юридичне оформлення часто стикається зі значними проблемами та ускладненнями.

Також зазначимо, що документальне підтвердження права власності на нерухомість або землю є критично важливим. Без офіційних документів жодна операція з майном, чи то продаж, спадщина, чи нове будівництво, не буде законною.