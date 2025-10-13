Финансовый кризис "Киевгорстроя" — стоит ли инвесторам ждать свои квартиры

Офис "Киевгорстроя". Фото: kmb.ua

Спасение "Киевгорстроя" — некогда крупнейшего застройщика столицы - завис в неопределенности. С октября компания должна была получить первую часть докапитализации в рамках программы на 2,56 млрд грн, но пока согласовано лишь 800 млн грн.

Еще осенью 2023 года инвесторы выходили на митинги, когда строительство жилья фактически остановилось, пишет Forbes Ukraine.

Реклама

Читайте также:

"Мэр нам тогда лично пообещал, что деньги в бюджете есть, вопрос приоритетный, и он его обязательно решит", — вспоминает инвестор Татьяна Смиян.

После этого в марте 2024 года создали городскую комиссию для решения проблем застройщика. Ее работа завершилась двумя решениями Киевсовета:

о докапитализации компании на 2,56 млрд грн;

об обращении в Кабмин о компенсации 2,28 млрд грн убытков, связанных с "Укрстроем".

В июне 2025 года акционеры поддержали увеличение уставного капитала компании, но после этого процесс затормозился.

Почему задерживается докапитализация "Киевгорстроя"

Бюджетная комиссия Киевсовета 9 октября согласовала выделение лишь 800 млн грн — треть от необходимого. Компания уже подала документы в Нацкомиссию по ценным бумагам, но до сих пор не получила окончательного свидетельства.

"Мы все подали, доработали замечания, но решение затягивается", — говорит Смиян.

Причины задержки:

длительная бюрократическая процедура;

нехватка средств в городском бюджете;

изъятие 8 млрд грн из столичного бюджета в госфонд, принятое в сентябре Верховной Радой.

"Средств не хватает, но будет еще одна сессия — мы даем отдельное протокольное поручение провести перераспределение до 23 октября", — объяснял глава бюджетной комиссии Андрей Витренко.

Пока запланировано найти 1,7 млрд грн, поэтому необходимо еще около 860 млн грн, уточняет Смеян.

Как "Киевгорстрой" ищет деньги

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, компания готовится к рестарту.

"Мы разрабатываем план реструктуризации текущей задолженности перед подрядчиками", — рассказала и.о. председателя правления КГС Светлана Самсонова.

В то же время даже эти усилия не гарантируют возобновления строительства.

"Город готов вкладывать средства только при условии, что государство компенсирует убытки от "Укрстроя". Без этого достройки не сдвинутся", — объясняет один из депутатов Киевсовета.

Среди главных проблем компании сейчас:

неопределенность с государственной поддержкой;

сокращение бюджета столицы;

риск роста себестоимости строительства;

потеря доверия инвесторов.

Депутат сомневается, что Кабмин найдет деньги.

"У государства не хватает средств даже на обеспечение военных. Не представляю, чтобы оно согласилось выделить эти 2 млрд грн", — говорит он.

Впрочем, переговоры между КГГА и Кабмином продолжаются, и решение могут принять до конца ноября.

Что будет с инвесторами "Киевгорстроя"

Если финансирование не поступит, срок докапитализации могут продлить до декабря.

"Мы говорили об этом со Светланой Самсоновой, и такая возможность есть", — отмечает Смеян.

Инвесторы опасаются, что время играет против них.

"Жилые комплексы разрушаются, растет себестоимость, строителей мобилизуют. Жилья ждут 40 000 семей", — добавляет она.

По данным Forbes, более 20 жилых комплексов, или около 120 домов, остаются недостроенными. Инвесторы готовы действовать:

требовать отчета от городских властей;

проводить акции в Киеве;

добиваться встреч с руководством компании.

"Если не будет сдвигов, будем проводить мероприятия в городе — мы просто вынуждены", — заключает Смиян.

Есть ли шанс спасти "Киевгорстрой"

Сегодня "Киевгорстрой" оказался между двух сторон — городом, обещающим поддержку, и государством, которое медлит. Несмотря на сокращение бюджета, Киевсовет заявляет, что будет искать ресурсы, чтобы не останавливать процесс.

"Процесс сложный, но мы готовимся к возобновлению строительства. Люди ждут — и мы не можем их подвести", — говорит Самсонова.

Для десятков тысяч семей вопрос достройки — это не просто квадратные метры, а проверка веры в ответственность власти. Если деньги не найдут до декабря, Киев рискует потерять не только репутацию застройщика, но и доверие людей, которые инвестировали в будущее столицы.

Как сообщалось, стоимость возведения жилья в Украине в 2025 году существенно выросла, увеличив себестоимость для девелоперов на 10-25%, в зависимости от класса объекта. Это подорожание вызвано комплексом факторов, в частности ростом цен на строительные материалы, увеличением расходов на логистику и повышением заработных плат в отрасли.

Также мы рассказывали, что средняя стоимость первичной недвижимости в Киеве отражает изменения на рынке спроса и предложения. Цена за квадратный метр составляет 40 000 грн для жилья эконом-класса, 47 000 грн для комфорт-класса, а дороже всего оценивается бизнес-класс — в 72 000 грн.