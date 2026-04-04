Компенсація за зруйноване житло: які виплати можуть отримати українці у квітні 2026 року

Пошкоджений внаслідок обстрілів будинок. Фото: Новини.LIVE

Втрата житла через війну стала реальністю для сотень тисяч українців. У квітні 2026 року держава продовжує виплачувати компенсації через програму "єВідновлення", але правила і суми вже змінилися. З’явилися нові розцінки на ремонт і уточнені умови для отримання допомоги.

Редакція Новини.LIVE розповідає про суми компенсацій за зруйноване житло.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло

Як зазначено на сайті єВідновлення, подати заявку можуть лише громадяни України, які є власниками пошкодженого або знищеного житла. Якщо власник — дитина або недієздатна особа, діють законні представники.

Подання відбувається через "Дію" або ЦНАП, а рішення ухвалює спеціальна комісія.

Компенсацію на ремонт дають, якщо житло постраждало після 24 лютого 2022 року, знаходиться на підконтрольній території та підлягає відновленню. Важливо: якщо ви вже зробили ремонт власним коштом — у виплаті можуть відмовити.

Гроші можна витратити тільки на будматеріали та роботи. У 2026 році держава оновила ціни — у середньому вони зросли на 27,5%, а перелік робіт розширили, включивши комунікації та опалення.

Читайте також:

Яка сума компенсації за пошкоджене житло

Максимальні виплати залишаються обмеженими: для квартир це до 350 тисяч гривень, а для будинків — до 500 тисяч гривень.

Якщо сума перевищує 200 000 грн, її виплачують у два етапи: спочатку 70%, потім решту після звіту про виконані роботи.

Компенсація за знищене житло

Якщо житло повністю зруйноване і не підлягає відновленню, доступні два варіанти — житловий сертифікат або грошова виплата на будівництво

Сертифікат підходить усім і дозволяє купити квартиру чи будинок на первинному або вторинному ринку. Гроші на будівництво дають лише власникам приватних будинків із землею.

Суму сертифіката визначають за державною формулою. Його можна витратити на купівлю житла або інвестування в новобудову. Об’єкт можна обрати в будь-якому безпечному регіоні України.

Як повідомляли Новини.LIVE, житлові сертифікати стали основним способом розв'язання квартирного питання для переселенців, оскільки держава бере на себе повну оплату вартості нової оселі. Запуск системи онлайн-бронювання коштів дозволить значно пришвидшити процес купівлі нерухомості та зробить виплати максимально прогнозованими.

Також Новини.LIVE розповідали, що ключовим моментом програми "єВідновлення" є оцінка масштабів пошкодження майна, оскільки саме вона визначає подальший формат компенсації. Залежно від висновків комісії, власник може розраховувати на гроші для ремонту, сертифікат на купівлю квартири або бюджет на зведення нового житла.