Дизайн інтер'єру — які незвичні поєднання у квартирі акторки Гіларі Свонк (фото)

Гіларі Свонк зруйнувала класичні правила інтер’єру. Фото: Brabbu, GMA. Колаж: Новини.LIVE

Паризька квартира акторки Гіларі Свонк — це наче підручник з класики: височенні стелі, витончена ліпнина та спокійна, майже монохромна база. Здавалося б, усе передбачувано. Але варто поглянути в центр вітальні, як уся ця "правильність" розбивається об неймовірний, зухвало-синій диван.

Цей колір міг би здатися чужим у консервативному просторі, проте він працює і при цьому ідеально, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Чому синій став сміливим акцентом

Вибір такого відтінку — це не помилка, а продуманий жест. Дизайнерка з Колорадо Еліша Нібур влучно порівнює цей прийом із макіяжем.

"Яскравий синій на оксамитовому пуфі чи дивані складної форми працює як червона помада до класичного образу. Він миттєво додає таємничості, але при цьому не руйнує загальну елегантність кімнати", — каже вона.

Це саме той випадок, коли колір не просто заповнює простір, а створює настрій. Бріттані Редігер із Rediger Design додає, що синій — це безпечний спосіб заявити про себе.

"Він створює спокійну основу і водночас стає акцентом. У класиці такий колір сприймається впевнено та позачасово", — наголошує вона.

Гіларі Свонк. Фото: rockettstgeorge.co.uk/Instagram

Поєднання традиційного та сучасного

Найцікавіше починається в деталях. Синій диван доповнили подушками з чітким геометричним принтом. Це той самий діалог між минулим і теперішнім, про який так люблять говорити профі.

"Класичний інтер’єр ніколи не буває однозначним. Насичений синій стає тим самим сміливим елементом, що вносить інтригу в історію приміщення", — зазначає Еліша Нібур.

А геометрія на тканині лише підсилює цей ефект. Як каже Бріттані Редігер, графічні принти "оживляють" простір, роблячи його свіжим, а не хаотичним.

В результаті це інтер’єр, який не боїться бути різним. Квартира Свонк доводить: щоб оживити паризьку класику, не обов'язково руйнувати стіни — іноді достатньо одного правильного дивана.

