Україна
Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 20:12
Дизайн інтер'єру — які незвичні поєднання у квартирі акторки Гіларі Свонк (фото)
Гіларі Свонк зруйнувала класичні правила інтер’єру. Фото: Brabbu, GMA. Колаж: Новини.LIVE

Паризька квартира акторки Гіларі Свонк — це наче підручник з класики: височенні стелі, витончена ліпнина та спокійна, майже монохромна база. Здавалося б, усе передбачувано. Але варто поглянути в центр вітальні, як уся ця "правильність" розбивається об неймовірний, зухвало-синій диван.

Цей колір міг би здатися чужим у консервативному просторі, проте він працює і при цьому ідеально, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Чому синій став сміливим акцентом

Вибір такого відтінку — це не помилка, а продуманий жест. Дизайнерка з Колорадо Еліша Нібур влучно порівнює цей прийом із макіяжем.

"Яскравий синій на оксамитовому пуфі чи дивані складної форми працює як червона помада до класичного образу. Він миттєво додає таємничості, але при цьому не руйнує загальну елегантність кімнати", — каже вона.

Це саме той випадок, коли колір не просто заповнює простір, а створює настрій. Бріттані Редігер із Rediger Design додає, що синій — це безпечний спосіб заявити про себе.

"Він створює спокійну основу і водночас стає акцентом. У класиці такий колір сприймається впевнено та позачасово", — наголошує вона.

 

Сміливий крок — що здивувало дизайнерів у квартирі Гіларі Свонк (фото) - фото 1
Гіларі Свонк. Фото: rockettstgeorge.co.uk/Instagram

Поєднання традиційного та сучасного

Найцікавіше починається в деталях. Синій диван доповнили подушками з чітким геометричним принтом. Це той самий діалог між минулим і теперішнім, про який так люблять говорити профі.

"Класичний інтер’єр ніколи не буває однозначним. Насичений синій стає тим самим сміливим елементом, що вносить інтригу в історію приміщення", — зазначає Еліша Нібур. 

А геометрія на тканині лише підсилює цей ефект. Як каже Бріттані Редігер, графічні принти "оживляють" простір, роблячи його свіжим, а не хаотичним.

В результаті це інтер’єр, який не боїться бути різним. Квартира Свонк доводить: щоб оживити паризьку класику, не обов'язково руйнувати стіни — іноді достатньо одного правильного дивана.

Як повідомлялось, яскравий приклад вдалого використання сміливих шпалер можна підгледіти у нью-йоркській квартирі Зої Дешанель та Джонатана Скотта. Їхній передпокій майстерно спростовує страх перед великими принтами в обмеженому просторі, демонструючи ідеальний баланс без візуального перевантаження.

Також ми розповідали, що поєднання кількох шарів орнаментів — чудовий спосіб надати інтер’єру об'єму, проте в рустикальному стилі дуже легко переборщити й створити відчуття захаращеності. Спальня Аманди Сейфрід пропонує вдалу альтернативу цьому правилу. Замість хаотичного наслоєння тут використано більш виважений підхід, що зберігає затишок без зайвого візуального шуму.

Голлівуд актори закордонні зірки Дизайн акторка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
