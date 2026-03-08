Необычное сочетание – чем удивила дизайнеров гостиная Майли Сайрус (фото)

Интерьер Майли Сайрус поразил необычными цветами. Фото: mileycyrus/Instagram, tishcyruspurcell/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Стены цвета ночного неба превратили гостиную Майли Сайрус в Малибу в пространство, где царит дерзкая эстетика и уют закрытого клуба. На темном фоне особенно эффектно смотрятся яркие фиолетовые акценты и золотой блеск мебели, что делает интерьер по-настоящему драйвовым.

Автором этого "уютного хаоса" стала мать певицы, Тиш Сайрус, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens. Она точно знала, что Майли нужно пространство, где вечеринка может начаться в любую минуту, но при этом утром там будет приятно просто выпить кофе.

Главная фишка интерьера – не цвет, а то, как расставлены акценты. Тиш отказалась от традиционной расстановки мебели вдоль стен. Вместо этого она собрала модульные диваны вокруг центра – того самого золотого столика.

"Это создает естественную зону для разговора и общения, даже в комнате с темными стенами", – делится секретом Тиш Сайрус.

Такой прием превращает гостиную в "социальный магнит": гости не рассеиваются по углам, а оказываются в эпицентре событий.

Гостиная Майли Сайрус в гостиной. Фото: tishcyruspurcell/Instagram

Как повторить атмосферу гостиной Майли дома

Если вы тоже мечтаете о такой атмосфере, но боитесь экспериментировать, прислушайтесь к Иоганне Константину, эксперту по интерьеру. Она отмечает, что все начинается с функциональности, а не с декора.

"Начните с того, как вы на самом деле используете комнату. Если это пространство для телевизора, общения или работы, создайте четкие зоны", - советует Иоганна.

Вот ее проверенные лайфхаки:

Ковер как "якорь". Положите его так, чтобы хотя бы передние ножки мебели стояли на нем. Это визуально собирает предметы в одну композицию. Воздух вокруг. Не прижимайте мебель вплотную к стенам. Даже 10-15 сантиметров отступа добавляют комнате "дыхания" и визуальной легкости.

Почему гостиная Майли стала безвременной

Интерьер Майли кажется целостным благодаря мелочам, которые мы часто игнорируем. Подушки, фактурные дорожки, правильный свет – это то, что склеивает картинку воедино.

"Молодые владельцы часто пугаются перепланировки, но маленькие шаги, как изменение расстановки или освещения, способны полностью изменить ощущение комнаты", – добавляет Иоганна.

Гостиная Майли – это не просто о дорогой мебели. Это о том, что классические приемы (например, круговая расстановка) прекрасно работают даже с самыми экстремальными цветами. Темные стены - это не приговор, а лишь стильная рама для вашей жизни.

