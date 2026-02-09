Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Незвичне поєднання кольорів — чим дивує вітальня Сильвестра Сталлоне (фото)

Незвичне поєднання кольорів — чим дивує вітальня Сильвестра Сталлоне (фото)

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 20:08
Дизайн інтер'єру — який сміливий колір обрав Сильвестр Сталлоне для вітальні (фото)
Сильвестр Сталлоне. Фото: Reuters

Золото в інтер’єрі часто балансує на межі між розкішшю та надмірністю. Саме тому вітальня Сильвестра Сталлоне в Палм-Біч викликає суперечливі емоції — і водночас не відпускає погляд.

Дизайнеру Мартіну Лоуренсу Булларду вдалося неможливе: він залив простір золотом, але зберіг у ньому затишок, а не пафос музею, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Реклама
Читайте також:

Золота вітальня Сталлоне з характером

Весь фокус у тому, що золото тут не пласке. Буллард зробив ставку на шаруватість. Стіни прикрашає індивідуальний розпис від De Gournay з ботанічними сюжетами, який буквально оживає, коли в кімнату потрапляє сонце.

"Як ви знаєте, я обожнюю сяйво золота. Дім Сильвестра Сталлоне та Дженніфер Флавін дав мені ідеальне полотно для цього", — зізнається Мартін.

 

Незвичне поєднання кольорів — чим дивує вітальня Сильвестра Сталлоне (фото) - фото 1
Вітальня Сильвестра Сталлоне. Фото: martynbullard/Instagram

Щоб інтер’єр не здавався застиглою картинкою, дизайнер додав фактур. Замість важкого оксамиту — крісла у відтінку шафрану з тканини букле. Вона м’яка, тактильна і трохи "приземляє" блиск металізованого килима.

Стеля теж не залишилася осторонь — вона продовжує загальну колірну гаму, створюючи ефект теплого кокона.

"Куди б ви не подивилися, всюди є момент, що відбиває світло", — пояснюэ Буллард.

 

Незвичне поєднання кольорів — чим дивує вітальня Сильвестра Сталлоне (фото) - фото 2
Дзеркало у вітальні Сильвестра Сталлоне. Фото: martynbullard/Instagram

Саме гра відблисків перетворює вітальню на динамічний простір. Коли світло змінюється протягом дня, кімната "дихає".

Як повторити цей трюк без бюджету Сталлоне

Якщо хочеться додати металічного блиску у власну вітальню, не обов'язково замовляти De Gournay. Головне — пам'ятати про два правила Булларда:

Золото любить компанію складних фактур. Поєднуйте його з грубим льоном, матовим деревом або тим самим букле. Це збиває зайву пиху.

Світло має працювати на вас. Дзеркала чи латунні світильники мають не просто висіти для краси, а розсіювати промені по кутах.

Зрештою, дім Сталлоне доводить: навіть найризикованіші кольори стають "людяними", якщо в основі лежить не бажання вразити багатством, а чітка концепція.

Раніше ми розповідали, який трюк робить візуально більшою вітальню Марка Цукерберга. А також, що вразило дизайнерів у вітальні Мішель Пфайффер.

тренди актори Сільвестр Сталлоне закордонні зірки Дизайн
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації