Дизайн інтер'єру — який сміливий колір обрав Сильвестр Сталлоне для вітальні (фото)

Золото в інтер’єрі часто балансує на межі між розкішшю та надмірністю. Саме тому вітальня Сильвестра Сталлоне в Палм-Біч викликає суперечливі емоції — і водночас не відпускає погляд.

Дизайнеру Мартіну Лоуренсу Булларду вдалося неможливе: він залив простір золотом, але зберіг у ньому затишок, а не пафос музею, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Золота вітальня Сталлоне з характером

Весь фокус у тому, що золото тут не пласке. Буллард зробив ставку на шаруватість. Стіни прикрашає індивідуальний розпис від De Gournay з ботанічними сюжетами, який буквально оживає, коли в кімнату потрапляє сонце.

"Як ви знаєте, я обожнюю сяйво золота. Дім Сильвестра Сталлоне та Дженніфер Флавін дав мені ідеальне полотно для цього", — зізнається Мартін.

Щоб інтер’єр не здавався застиглою картинкою, дизайнер додав фактур. Замість важкого оксамиту — крісла у відтінку шафрану з тканини букле. Вона м’яка, тактильна і трохи "приземляє" блиск металізованого килима.

Стеля теж не залишилася осторонь — вона продовжує загальну колірну гаму, створюючи ефект теплого кокона.

"Куди б ви не подивилися, всюди є момент, що відбиває світло", — пояснюэ Буллард.

Саме гра відблисків перетворює вітальню на динамічний простір. Коли світло змінюється протягом дня, кімната "дихає".

Як повторити цей трюк без бюджету Сталлоне

Якщо хочеться додати металічного блиску у власну вітальню, не обов'язково замовляти De Gournay. Головне — пам'ятати про два правила Булларда:

Золото любить компанію складних фактур. Поєднуйте його з грубим льоном, матовим деревом або тим самим букле. Це збиває зайву пиху.

Світло має працювати на вас. Дзеркала чи латунні світильники мають не просто висіти для краси, а розсіювати промені по кутах.

Зрештою, дім Сталлоне доводить: навіть найризикованіші кольори стають "людяними", якщо в основі лежить не бажання вразити багатством, а чітка концепція.

