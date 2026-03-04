Найдешевші готелі Бангкоку — які ціни на Booking

Найдешевші готелі Бангкока здивували цінами. Фото: Booking, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Планування поїздки до Бангкоку часто починається з приємного здивування. Навіть на тлі зростання туристичного потоку столиця Таїланду залишається одним із найдоступніших мегаполісів Азії. Якщо порівнювати з цінами на оренду в Києві чи Львові, то тайська столиця — це просто подарунок.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на дані порталу Booking розповідає про найнижчі ціни у готелях Бангкока у березні 2026 року за ніч для двох дорослих.

Дешеві готелі Бангкока

Якщо вам потрібно просто десь кинути рюкзак і переночувати, зверніть увагу на гестхаузи. Це не люкс, але для короткої зупинки — те, що треба:

BKK Rama3 Guest House (10 доларів/доба). Найбюджетніший варіант, який я знайшов. За ці гроші отримаєте номер з двома ліжками. З мінусів — ванна кімната спільна на поверсі, але за ціну обіду в київському фастфуді гріх скаржитися.

Номер за 10 дол./доба. Фото: Booking

NAT 2 Guest House (11-12 доларів/доба). Коштує буквально на долар дорожче, але тут набагато затишніше. Його часто хвалять за охайність, та й розташування зручніше для прогулянок.

PRL Place (13 доларів/доба). Тут вже з'являється нормальне велике ліжко і відчуття приватності. Найкращий баланс "ціна-якість", якщо ви рахуєте кожну гривню.

Золота середина

Тим, хто не готовий ділити душ із сусідами і хоче рятуватися від тайської спеки під кондиціонером, варто закладати трохи більше:

Victory Room (32 доларів/доба). Хороший варіант для тих, хто цінує спокій. Нічого зайвого, але все працює як годинник.

Номер за 32 дол./доба. Фото: Booking

PJ Watergate Hotel (38 доларів/доба). Це вже класичний готель. Тут стабільний сервіс, нормальна постіль і вибір ліжок. Гарний вибір, якщо ви приїхали у справах або просто хочете передбачуваного комфорту.

Номер за 38 дол./доба. Фото: Booking

Люксове проживання у готелях Бангкока

Якщо бюджет дозволяє вийти за межі "просто ліжка", Бангкок відкривається з іншого боку — сучасного та стильного.

Silom Forest Exclusive Residence (91 доларів/доба). Це вже зовсім інший рівень. Номери категорії "прем’єр" виглядають дуже сучасно, багато простору, дизайн — мінімалізм. Відчувається як готель хорошого європейського рівня десь у центрі Берліна чи Варшави.

Номер за 91 дол./доба. Фото: Booking

Хоч Бангкок і величезний, попит на нормальні місця шалений. Краще бронювати номер хоча б за місяць-два, бо ці "солодкі" ціни мають звичку зникати саме тоді, коли ви вирішили натиснути кнопку "оплатити".

