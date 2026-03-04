Отели Бангкока приятно удивили ценами на Booking

Самые дешевые отели Бангкока удивили ценами. Фото: Booking, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Подготовка к путешествию в Бангкок приятно впечатляет, ведь город до сих пор держит статус одного из самых бюджетных мегаполисов Азии. Даже с современным наплывом туристов легко арендовать жилье по цене обычного киевского ланча.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на данные портала Booking рассказывает о самых низких ценах в отелях Бангкока в марте 2026 года за ночь для двух взрослых.

Дешевые отели Бангкока

Если вам нужно просто где-то бросить рюкзак и переночевать, обратите внимание на гестхаузы. Это не люкс, но для короткой остановки — то, что надо:

BKK Rama3 Guest House (10 долларов/сутки). Самый бюджетный вариант, который я нашел. За эти деньги получите номер с двумя кроватями. Из минусов — ванная комната общая на этаже, но за цену обеда в киевском фастфуде грех жаловаться.

Номер за 10 долл./сутки. Фото: Booking

NAT 2 Guest House (11-12 долларов/сутки). Стоит буквально на доллар дороже, но здесь намного уютнее. Его часто хвалят за опрятность, да и расположение удобнее для прогулок.

PRL Place (13 долларов/сутки). Здесь уже появляется нормальная большая кровать и ощущение приватности. Лучший баланс "цена-качество", если вы считаете каждую гривну.

Золотая середина

Тем, кто не готов делить душ с соседями и хочет спасаться от тайской жары под кондиционером, стоит закладывать чуть больше:

Victory Room (32 долларов/сутки). Хороший вариант для тех, кто ценит спокойствие. Ничего лишнего, но все работает как часы.

Номер за 32 долл./сутки. Фото: Booking

PJ Watergate Hotel (38 долларов/сутки). Это уже классический отель. Здесь стабильный сервис, нормальная постель и выбор кроватей. Хороший выбор, если вы приехали по делам или просто хотите предсказуемого комфорта.

Номер за 38 долл./сутки. Фото: Booking

Люксовое проживание в отелях Бангкока

Если бюджет позволяет выйти за пределы "просто кровати", Бангкок открывается с другой стороны — современной и стильной.

Silom Forest Exclusive Residence (91 долларов/сутки). Это уже совсем другой уровень. Номера категории "премьер" выглядят очень современно, много пространства, дизайн — минимализм. Чувствуется как отель хорошего европейского уровня где-то в центре Берлина или Варшавы.

Номер за 91 долл./сутки. Фото: Booking

Хотя Бангкок и огромный, спрос на нормальные места бешеный. Лучше бронировать номер хотя бы за месяц-два, потому что эти "сладкие" цены имеют привычку исчезать именно тогда, когда вы решили нажать кнопку "оплатить".

