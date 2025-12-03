На каком расстоянии от межи соседа можно ставить мангал — правила и нормы

Мужчины возле мангала. Фото: Freepik

Планирование места для мангала на частном участке кажется простым делом, но на практике именно эта деталь часто становится причиной конфликтов и недоразумений между соседями. Огонь, дым и жара создают риски, которые оценивают не только сами владельцы, но и инспекторы ГСЧС.

Чтобы избежать проблем, владельцы участков выбирают отдаленные уголки сада, где костер не будет беспокоить других и где легче контролировать безопасные условия.

При этом зону отдыха размещают вдали от септика, туалета или хозяйственных построек, а также защищают от ветра зелеными насаждениями.

Расстояние от мангала до зданий

Украинское законодательство не содержит четкой цифры, которая бы определяла минимальное расстояние установки мангала именно до границы соседа. Однако требования по открытому огню прописаны в Правилах пожарной безопасности в Украине (ППБУ).

Именно они задают ориентир, по которому инспекторы определяют безопасность оборудования для барбекю.

Требования ППБУ предусматривают:

размещение источника огня так, чтобы искры не могли достичь горючих конструкций;

постоянный надзор за процессом приготовления;

наличие средств тушения: вода, песок или огнетушитель.

"По общим нормам минимально безопасное расстояние от мангала до зданий должно составлять не менее 5 метров. Это применяют как для жилых, так и для хозяйственных построек", — говорит специалист по установке мангальных зон Богдан из Lux Comfort Dim.

Какое расстояние от мангала до межи соседа

Хотя конкретной цифры от мангала до границы нет, надо учитывать пожарную безопасность и недопущение нанесения вреда соседям.

Расположение слишком близко к границе может вызвать:

чрезмерный дым;

попадание искр;

опасность возгорания сухой растительности.

В конфликтах часто ссылаются на статью 391 Гражданского кодекса Украины, когда соседи доказывают, что дым или запах создают препятствия в пользовании их имуществом. Поэтому рекомендуется выдержать не менее 1 метра до границы как технический минимум и 3-5 метров как безопасное расстояние в бытовых условиях.

Территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы, листьев и мусора. Радиус в 1 метр без горючих материалов считается обязательным требованием.

