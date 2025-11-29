Відео
Межа сусіда — на якій відстані можна будувати сарай

Дата публікації: 29 листопада 2025 14:32
За скільки метрів від межі сусідської ділянки можна ставити сарай — правила у 2025 році
Чоловік будує сарай. Фото: DIY

Питання правильного розміщення господарських споруд залишається актуальним для власників приватних будинків, особливо у сільській місцевості, де сарай або хлів потрібні для щоденної роботи. Вимоги будівельних норм зберігаються, однак для господарів важливо правильно тлумачити чинні документи. 

Сучасні ДБН не встановлюють прямої норми саме щодо відстані сараю до межі сусіда, але контрольні органи орієнтуються на загальні правила містобудування, зазначає юристка Галина Кот.

Яку мінімальну відстань вимагають ДБН

Державні будівельні норми Б.2.2-12:2019 не прописує конкретний метр для сараю, проте діють орієнтири з ДБН 360-92**, які регулюють розміщення будинків. Норма вказує, що житлову будівлю слід віддаляти від межі ділянки мінімум на один метр. Якщо стіна має виступи, відстань вимірюється від найопуклішої точки. 

"Будинок має бути спроєктований так, щоб дощова вода не потрапляла на сусідню територію", — підкреслює Кот.

Для господарів важливим є також дотримання мінімальної дистанції між будинками на різних ділянках. Вона залежить від ступеня вогнестійкості матеріалів.

За словами Кот, мінімальна відстань між житловими будівлями становить 10-15 метрів, а для найбільш вогнетривких споруд достатньо 6 метрів.

Ці параметри впливають і на розміщення інших споруд у дворі, тому їх варто враховувати ще на етапі проєктування.

Норми для сараїв і господарських будівель

Будівельні норми прямо не визначають дистанцію сараю чи вбиральні від межі між ділянками, але чітко встановлюють мінімальну відстань від таких споруд до житлових будинків. Це важлива вимога, оскільки контролери під час перевірок спираються саме на санітарні та протипожежні стандарти.

Що рекомендується розміщувати разом

Варто розташовувати дворову вбиральню поряд із сараєм для худоби, але з дотриманням ключових відстаней:

  • не менше 15 метрів до житлового будинку;
  • не менше 20 метрів до колодязя або іншого джерела водопостачання.

Які відстані встановлено для сараїв з тваринами

Сараї для худоби, птиці та дрібних тварин повинні стояти на таких дистанціях від житлових будинків:

  • споруди з одинарними або подвійними блоками — від 15 метрів;
  • групові об’єкти до 8 блоків — від 25 метрів;
  • великі господарські комплекси до 30 блоків — від 50 метрів.

Будівлі з понад 30 блоками допускаються лише за межами житлової забудови, що напряму пов’язано з санітарною безпекою.

Як повідомлялось, власники ділянок повинні знати нормативні відстані для посадки дерев від паркану, щоб уникнути суперечок із сусідами та дотримуватися закону. Ці норми спрямовані на збалансування права власності з принципами добросусідства.

Також ми розповідали, що питання підтримання чистоти на прилеглих до приватних ділянок територіях є важливим для багатьох громад. Законодавство зобов'язує власників землі дбати не лише про свою ділянку, але й про частину, що прилягає до паркану, включно з тротуарами та зеленими насадженнями. Дотримання цих правил контролюється місцевою владою, яка може застосовувати штрафні санкції за порушення.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
