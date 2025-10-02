Скасування податку на житло — в якій країні власники житла змінили правила ринку

Будиночки у Швейцарії. Фото: Freepik

Швейцарія ухвалила рішення, яке стало несподіванкою для Європи. Після загальнонаціонального референдуму уряд країни повідомив про скасування податку на так звану поставлену орендну плату. Цей збір діяв більше ніж сто років і вважався однією з найдавніших і найбільш спірних норм у податковій системі.

Суть податку полягала у нарахуванні платежу за "гіпотетичний дохід" від оренди житла, пише Bloomberg. Навіть ті, хто мешкав у власному будинку чи квартирі, мали платити податок, наче вони здавали житло в оренду.

Критики системи зазначали кілька її недоліків:

вона створювала додаткове навантаження на власників;

вважалася несправедливою до тих, хто не отримував реального прибутку;

не враховувала сучасних умов ринку нерухомості.

Позиція виборців на референдумі

Референдум став важливою подією, адже саме громадяни вирішили долю податкової норми. За скасування проголосували від 57,7% до 65% виборців залежно від кантону. Це перевищило прогнози аналітиків, які очікували більш напруженої боротьби.

Результати показали, що більшість готова до податкових змін, які безпосередньо впливають на добробут домогосподарств.

Фінансовий ефект для власників житла

Вигода від рішення стосуватиметься насамперед тих, хто має власне житло. У країні лише близько 40% мешканців є власниками квартир чи будинків, проте для них ефект буде відчутним. За підрахунками Raiffeisen Switzerland, податкове навантаження може знизитися приблизно на 22%.

Основні переваги для власників:

зменшення щорічних витрат на утримання житла;

зростання привабливості купівлі нерухомості;

можливе збільшення попиту на кредити під купівлю власного житла.

Податок на друге житло

Разом зі скасуванням основного податку кантони отримали право вводити новий збір на друге житло. Це стосується:

гірських шале;

апартаментів для відпочинку;

нерухомості, яка не використовується як основне місце проживання.

Таким чином уряд зберіг механізм контролю за ринком та можливість поповнювати бюджет, не обтяжуючи основну частину власників.

Вплив на державний бюджет

За прогнозами уряду, реформа обійдеться країні у 1,7 млрд швейцарських франків, або близько 2,1 млрд доларів. Ця сума становить суттєву частку надходжень до бюджету, і тепер держава повинна буде компенсувати втрати.

Ймовірними шляхами стануть:

оптимізація видатків;

посилення контролю за іншими податковими надходженнями;

стимулювання економічного зростання за рахунок активізації ринку житла.

Як зміни вплинуть на ринок нерухомості

Аналітики очікують, що ціни на житло зростуть на 5-7% вже протягом найближчого року. Причиною стане підвищення привабливості власного житла та зростання попиту. Особливо це торкнеться великих міст і туристичних регіонів, де завжди існував дефіцит пропозиції.

Більшість швейцарців і надалі орендуватимуть житло, адже рівень володіння нерухомістю один із найнижчих у Європі. Це означає, що реформа принесе вигоди лише меншості, а орендарі відчують зміни хіба що через зростання вартості оренди.

