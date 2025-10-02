Отмена налога на жилье — в какой стране владельцы жилья изменили правила рынка

Домики в Швейцарии. Фото: Freepik

Швейцария приняла решение, которое стало неожиданностью для Европы. После общенационального референдума правительство страны сообщило об отмене налога на так называемую поставленную арендную плату. Этот сбор действовал более ста лет и считался одной из древнейших и наиболее спорных норм в налоговой системе.

Суть налога заключалась в начислении платежа за "гипотетический доход" от аренды жилья, пишет Bloomberg. Даже те, кто жил в собственном доме или квартире, должны были платить налог, как будто они сдавали жилье в аренду.

Критики системы отмечали несколько ее недостатков:

она создавала дополнительную нагрузку на владельцев;

считалась несправедливой к тем, кто не получал реальной прибыли;

не учитывала современных условий рынка недвижимости.

Позиция избирателей на референдуме

Референдум стал важным событием, ведь именно граждане решили судьбу налоговой нормы. За отмену проголосовали от 57,7% до 65% избирателей в зависимости от кантона. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали более напряженной борьбы.

Результаты показали, что большинство готово к налоговым изменениям, которые непосредственно влияют на благосостояние домохозяйств.

Финансовый эффект для владельцев жилья

Выгода от решения будет касаться прежде всего тех, кто имеет собственное жилье. В стране лишь около 40% жителей являются владельцами квартир или домов, однако для них эффект будет ощутимым.

По подсчетам Raiffeisen Switzerland, налоговая нагрузка может снизиться примерно на 22%.

Основные преимущества для владельцев:

уменьшение ежегодных расходов на содержание жилья;

рост привлекательности покупки недвижимости;

возможное увеличение спроса на кредиты под покупку собственного жилья.

Налог на второе жилье

Вместе с отменой основного налога кантоны получили право вводить новый сбор на второе жилье. Это касается:

горных шале;

апартаментов для отдыха;

недвижимости, которая не используется как основное место жительства.

Таким образом правительство сохранило механизм контроля за рынком и возможность пополнять бюджет, не обременяя основную часть владельцев.

Влияние на государственный бюджет

По прогнозам правительства, реформа обойдется стране в 1,7 млрд швейцарских франков, или около 2,1 млрд долларов. Эта сумма составляет существенную долю поступлений в бюджет, и теперь государство должно будет компенсировать потери.

Вероятными путями станут:

оптимизация расходов;

усиление контроля за другими налоговыми поступлениями;

стимулирование экономического роста за счет активизации рынка жилья.

Как изменения повлияют на рынок недвижимости

Аналитики ожидают, что цены на жилье вырастут на 5-7% уже в течение ближайшего года. Причиной станет повышение привлекательности собственного жилья и рост спроса. Особенно это коснется крупных городов и туристических регионов, где всегда существовал дефицит предложения.

Большинство швейцарцев и в дальнейшем будут арендовать жилье, ведь уровень владения недвижимостью один из самых низких в Европе. Это означает, что реформа принесет выгоды только меньшинству, а арендаторы почувствуют изменения разве что из-за роста стоимости аренды.

