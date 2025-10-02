Отмена налога на жилье — в какой стране владельцы жилья изменили правила рынка

Минус один платеж — в какой стране отменили налог на жилье
Швейцария приняла решение, которое стало неожиданностью для Европы. После общенационального референдума правительство страны сообщило об отмене налога на так называемую поставленную арендную плату. Этот сбор действовал более ста лет и считался одной из древнейших и наиболее спорных норм в налоговой системе.
Суть налога заключалась в начислении платежа за "гипотетический доход" от аренды жилья, пишет Bloomberg. Даже те, кто жил в собственном доме или квартире, должны были платить налог, как будто они сдавали жилье в аренду.
Критики системы отмечали несколько ее недостатков:
- она создавала дополнительную нагрузку на владельцев;
- считалась несправедливой к тем, кто не получал реальной прибыли;
- не учитывала современных условий рынка недвижимости.
Позиция избирателей на референдуме
Референдум стал важным событием, ведь именно граждане решили судьбу налоговой нормы. За отмену проголосовали от 57,7% до 65% избирателей в зависимости от кантона. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали более напряженной борьбы.
Результаты показали, что большинство готово к налоговым изменениям, которые непосредственно влияют на благосостояние домохозяйств.
Финансовый эффект для владельцев жилья
Выгода от решения будет касаться прежде всего тех, кто имеет собственное жилье. В стране лишь около 40% жителей являются владельцами квартир или домов, однако для них эффект будет ощутимым.
По подсчетам Raiffeisen Switzerland, налоговая нагрузка может снизиться примерно на 22%.
Основные преимущества для владельцев:
- уменьшение ежегодных расходов на содержание жилья;
- рост привлекательности покупки недвижимости;
- возможное увеличение спроса на кредиты под покупку собственного жилья.
Налог на второе жилье
Вместе с отменой основного налога кантоны получили право вводить новый сбор на второе жилье. Это касается:
- горных шале;
- апартаментов для отдыха;
- недвижимости, которая не используется как основное место жительства.
Таким образом правительство сохранило механизм контроля за рынком и возможность пополнять бюджет, не обременяя основную часть владельцев.
Влияние на государственный бюджет
По прогнозам правительства, реформа обойдется стране в 1,7 млрд швейцарских франков, или около 2,1 млрд долларов. Эта сумма составляет существенную долю поступлений в бюджет, и теперь государство должно будет компенсировать потери.
Вероятными путями станут:
- оптимизация расходов;
- усиление контроля за другими налоговыми поступлениями;
- стимулирование экономического роста за счет активизации рынка жилья.
Как изменения повлияют на рынок недвижимости
Аналитики ожидают, что цены на жилье вырастут на 5-7% уже в течение ближайшего года. Причиной станет повышение привлекательности собственного жилья и рост спроса. Особенно это коснется крупных городов и туристических регионов, где всегда существовал дефицит предложения.
Большинство швейцарцев и в дальнейшем будут арендовать жилье, ведь уровень владения недвижимостью один из самых низких в Европе. Это означает, что реформа принесет выгоды только меньшинству, а арендаторы почувствуют изменения разве что из-за роста стоимости аренды.
Как сообщалось, ключевым источником наполнения местного бюджета в Украине является налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Его платят все владельцы жилых и нежилых объектов (квартир, домов, офисов) в соответствии со своим правом собственности.
Также мы рассказывали, что юридических лиц, владеющих жилой недвижимостью, часто волнует вопрос, нужно ли платить дополнительные 25 тысяч гривен за каждую квартиру.
Читайте Новини.LIVE!