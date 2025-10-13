Шахраї з орендою житла атакують — у МВС розповіли про популярні схеми

Людям пропонують ключи. Фото: Freepik

В Україні зростає кількість шахрайств, пов’язаних з орендою житла через інтернет. Зловмисники створюють привабливі фейкові сторінки, розміщують красиві фото квартир і пропонують ціни, які здаються вигідними. Та коли людина переказує гроші за "бронювання", сторінка зникає разом із грошима.

У Міністерстві внутрішніх справ попереджають — аферисти вдосконалюють свої методи, а тому навіть уважні користувачі можуть потрапити у пастку.

Реклама

Читайте також:

Як виглядають шахрайські оголошення про оренду житла

Експерти МВС наголошують: є кілька типових ознак фейкових профілів, за якими можна розпізнати шахраїв. Серед них:

ціна, значно нижча за ринкову;

фото, взяті з інших сайтів;

нещодавня дата створення сторінки;

відсутність відеооглядів або онлайн-показу;

вимога повної передоплати без договору;

прохання переказати кошти на особисту картку.

Якщо профіль активно публікує багато фото за короткий час або має підозріло неактивних підписників, це також привід насторожитися.

Які ознаки фейкового профілю. Фото: mvs.gov.ua/Facebook

Як перевірити орендодавця перед оплатою

Перед тим як погоджуватися на переказ коштів, варто перевірити людину, що здає житло. Для цього можна:

зробити зворотний пошук фото, щоб переконатися, що вони не з інших сайтів;

перевірити відгуки про орендодавця та активність його сторінки;

запросити відеоогляд або онлайн-показ квартири;

не надсилати гроші без договору та чіткого підтвердження особи.

Фахівці радять не погоджуватися на термінові умови — шахраї часто тиснуть на час, щоб змусити потенційного орендаря діяти поспіхом.

Як захистити себе від шахраїв з оренди

МВС закликає українців бути особливо уважними під час пошуку житла. Якщо оголошення здається надто привабливим, краще двічі перевірити його достовірність.

Основні правила безпеки:

Не переказуйте гроші без договору. Перевіряйте адресу та дані власника житла. Зберігайте листування та квитанції — це може стати доказом. Не переходьте за сумнівними посиланнями та не повідомляйте свої банківські дані.

Якщо ви натрапили на підозріле оголошення або стали жертвою обману, потрібно негайно звернутися до кіберполіції.

Як захиститись від шахраїв при оренді житла. Фото: mvs.gov.ua/Facebook

Кіберполіція закликала повідомляти про фейкові сторінки

У МВС нагадують: навіть якщо ви не втратили гроші, але помітили шахрайські профілі чи оголошення — варто повідомити про них правоохоронців. Це допоможе зупинити злочинців і запобігти подальшим випадкам.

Правоохоронці закликають українців бути обачними, не довіряти підозрілим пропозиціям і пам’ятати: жодна вигідна оренда не варта втрати своїх коштів.

Як повідомлялось, багато українських родин роками орендують житло, прагнучи мати власне. У зв'язку з цим у власників виникає побоювання, чи не зможуть квартиранти претендувати на їхню нерухомість через тривале проживання. Проте, згідно із законом, право користування житлом і право власності є чітко розмежованими поняттями.

Також ми розповідали, що попри підвищений попит на оренду житла через переміщення людей, пошук квартири чи будинку в Україні, де можна проживати з домашніми улюбленцями, залишається нелегкою справою. Лише кожен п'ятий орендодавець (20%) погоджується поселити мешканців із котами чи собаками, тоді як більшість (80%) виступає категорично проти, навіть якщо тварина невелика.