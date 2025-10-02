Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Оренда житла — чи може винаймач відсудити житло у власника

Оренда житла — чи може винаймач відсудити житло у власника

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 11:22
Оренда квартири — чи може винаймач відсудити житло у власника
Чоловік та жінка серед коробок. Фото: Freepik

Сотні українських родин роками знімають житло, мріючи про власний дім. У таких випадках у власників закономірно виникає запитання: чи не з’явиться у квартирантів право претендувати на чужу квартиру, якщо вони проживають у ній тривалий час? Але законодавство чітко розмежовує право користування житлом і право власності.

Договір оренди дає наймачам лише право користування житлом на певний строк, пояснює адвоката Тетяна Даниленко. Таким чином, жодних підстав для переходу права власності він не створює.

Реклама
Читайте також:

Що каже закон

Українське законодавство має кілька важливих гарантій для орендодавців:

  • навіть довгострокова оренда не створює права власності для орендаря;
  • Конституція України прямо забороняє протиправне позбавлення власника права власності (ст. 41);
  • вилучити або обмежити це право можна лише у випадках, визначених законом.

"Якщо ваше майно оформлене у Державному реєстрі речових прав, ніхто з квартирантів не може претендувати на нього. Кількість прожитих років у квартирі не має жодного значення", — наголошує Даниленко.

Договір оренди 

Для захисту прав і власнику, і квартиранту варто укладати письмовий договір. У ньому обов’язково мають бути:

  • строк оренди та розмір оплати;
  • повні дані обох сторін;
  • права та обов’язки наймодавця і наймача;
  • порядок розірвання договору та повернення застави.

"Умови застави треба фіксувати письмово, із зазначенням стану квартири та компенсацією можливих збитків", — радить Даниленко.

Податки 

Офіційна здача квартири в оренду передбачає сплату податків: 18% ПДФО та 5% військового збору. Цей крок не лише робить оренду легальною, а й відкриває орендодавцю шлях до судового захисту у разі конфліктів.

Також практикується заставна сума, зазвичай рівна місячній орендній платі. Вона страхує власника від ризиків, якщо квартирант перестане оплачувати оренду.

Перевірка документів 

З боку наймачів важливо переконатися, що перед ними справжній власник. Найбільш надійним підтвердженням є витяг з Державного реєстру речових прав.

"Це перший документ, який треба перевіряти, аби не потрапити в пастку шахраїв", — пояснює адвокат.

Юридична практика в Україні підтверджує: орендар не може стати власником квартири через сам факт тривалого проживання. Договір оренди — це лише тимчасове користування, а не шлях до заволодіння чужою нерухомістю.

"Таким чином, власники можуть бути впевненими у захищеності своїх прав, якщо вчасно подбають про належне оформлення документів і легалізують орендні відносини", — констатує Даниленко.

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання (прописка) в Україні овіяна міфами, зокрема щодо автоматичного надання прав на житло, що є застарілим уявленням з радянських часів. Сучасне законодавство чітко розділяє поняття реєстрації та права власності. 

Також ми розповідали, що право власності на нерухомість в Україні, хоча і є однією з найсильніших гарантій, втрачає свою безумовність. Посилення перевірок і судової практики збільшує ризики, через що власники все частіше можуть стикатися з оскарженням або відчуженням свого майна.

нерухомість оренда документи квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації