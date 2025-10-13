Видео
На рынке аренды появилась новая мошенническая схема — детали

Дата публикации 13 октября 2025 14:32
Мошенники с арендой жилья атакуют — в МВД рассказали о популярных схемах
Людям предлагают ключи. Фото: Freepik

В Украине растет количество мошенничеств, связанных с арендой жилья через интернет. Злоумышленники создают привлекательные фейковые страницы, размещают красивые фото квартир и предлагают цены, которые кажутся выгодными. Но когда человек переводит деньги за "бронирование", страница исчезает вместе с деньгами.

В Министерстве внутренних дел предупреждают — аферисты совершенствуют свои методы, а потому даже внимательные пользователи могут попасть в ловушку.

Как выглядят мошеннические объявления об аренде жилья

Эксперты МВД отмечают: есть несколько типичных признаков фейковых профилей, по которым можно распознать мошенников. Среди них:

  • цена, значительно ниже рыночной;
  • фото, взятые с других сайтов;
  • недавняя дата создания страницы;
  • отсутствие видеообзоров или онлайн-показа;
  • требование полной предоплаты без договора;
  • просьба перевести средства на личную карточку.

Если профиль активно публикует много фото за короткое время или имеет подозрительно неактивных подписчиков, это также повод насторожиться.

 

На рынке аренды появилась новая мошенническая схема — детали - фото 1
Какие признаки фейкового профиля Фото: mvs.gov.ua/Facebook

Как проверить арендодателя перед оплатой

Перед тем как соглашаться на перевод средств, стоит проверить человека, сдающего жилье. Для этого можно:

  • сделать обратный поиск фото, чтобы убедиться, что они не с других сайтов;
  • проверить отзывы об арендодателе и активность его страницы;
  • пригласить видеообзор или онлайн-показ квартиры;
  • не отправлять деньги без договора и четкого подтверждения личности.

Специалисты советуют не соглашаться на срочные условия — мошенники часто давят на время, чтобы заставить потенциального арендатора действовать в спешке.

Как защитить себя от мошенников по аренде

МВД призывает украинцев быть особенно внимательными при поиске жилья. Если объявление кажется слишком привлекательным, лучше дважды проверить его достоверность.

Основные правила безопасности:

  1. Не переводите деньги без договора.
  2. Проверяйте адрес и данные владельца жилья.
  3. Сохраняйте переписку и квитанции — это может стать доказательством.
  4. Не переходите по сомнительным ссылкам и не сообщайте свои банковские данные.

Если вы наткнулись на подозрительное объявление или стали жертвой обмана, нужно немедленно обратиться в киберполицию.

 

На рынке аренды появилась новая мошенническая схема — детали - фото 2
Как защититься от мошенников при аренде жилья. Фото: mvs.gov.ua/Facebook

Киберполиция призвала сообщать о фейковых страницах

В МВД напоминают: даже если вы не потеряли деньги, но заметили мошеннические профили или объявления — стоит сообщить о них правоохранителям. Это поможет остановить преступников и предотвратить дальнейшие случаи.

Правоохранители призывают украинцев быть осмотрительными, не доверять подозрительным предложениям и помнить: ни одна выгодная аренда не стоит потери своих средств.

Как сообщалось, многие украинские семьи годами арендуют жилье, стремясь иметь собственное. В связи с этим у владельцев возникает опасение, не смогут ли квартиранты претендовать на их недвижимость из-за длительного проживания. Однако, согласно закону, право пользования жильем и право собственности являются четко разграниченными понятиями.

Также мы рассказывали, что несмотря на повышенный спрос на аренду жилья из-за перемещения людей, поиск квартиры или дома в Украине, где можно проживать с домашними любимцами, остается нелегким делом. Лишь каждый пятый арендодатель (20%) соглашается поселить жильцов с котами или собаками, тогда как большинство (80%) выступает категорически против, даже если животное небольшое.

МВД недвижимость мошенничество аренда мошенники
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
