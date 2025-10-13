Мошенники с арендой жилья атакуют — в МВД рассказали о популярных схемах

Людям предлагают ключи. Фото: Freepik

В Украине растет количество мошенничеств, связанных с арендой жилья через интернет. Злоумышленники создают привлекательные фейковые страницы, размещают красивые фото квартир и предлагают цены, которые кажутся выгодными. Но когда человек переводит деньги за "бронирование", страница исчезает вместе с деньгами.

В Министерстве внутренних дел предупреждают — аферисты совершенствуют свои методы, а потому даже внимательные пользователи могут попасть в ловушку.

Реклама

Читайте также:

Как выглядят мошеннические объявления об аренде жилья

Эксперты МВД отмечают: есть несколько типичных признаков фейковых профилей, по которым можно распознать мошенников. Среди них:

цена, значительно ниже рыночной;

фото, взятые с других сайтов;

недавняя дата создания страницы;

отсутствие видеообзоров или онлайн-показа;

требование полной предоплаты без договора;

просьба перевести средства на личную карточку.

Если профиль активно публикует много фото за короткое время или имеет подозрительно неактивных подписчиков, это также повод насторожиться.

Какие признаки фейкового профиля Фото: mvs.gov.ua/Facebook

Как проверить арендодателя перед оплатой

Перед тем как соглашаться на перевод средств, стоит проверить человека, сдающего жилье. Для этого можно:

сделать обратный поиск фото, чтобы убедиться, что они не с других сайтов;

проверить отзывы об арендодателе и активность его страницы;

пригласить видеообзор или онлайн-показ квартиры;

не отправлять деньги без договора и четкого подтверждения личности.

Специалисты советуют не соглашаться на срочные условия — мошенники часто давят на время, чтобы заставить потенциального арендатора действовать в спешке.

Как защитить себя от мошенников по аренде

МВД призывает украинцев быть особенно внимательными при поиске жилья. Если объявление кажется слишком привлекательным, лучше дважды проверить его достоверность.

Основные правила безопасности:

Не переводите деньги без договора. Проверяйте адрес и данные владельца жилья. Сохраняйте переписку и квитанции — это может стать доказательством. Не переходите по сомнительным ссылкам и не сообщайте свои банковские данные.

Если вы наткнулись на подозрительное объявление или стали жертвой обмана, нужно немедленно обратиться в киберполицию.

Как защититься от мошенников при аренде жилья. Фото: mvs.gov.ua/Facebook

Киберполиция призвала сообщать о фейковых страницах

В МВД напоминают: даже если вы не потеряли деньги, но заметили мошеннические профили или объявления — стоит сообщить о них правоохранителям. Это поможет остановить преступников и предотвратить дальнейшие случаи.

Правоохранители призывают украинцев быть осмотрительными, не доверять подозрительным предложениям и помнить: ни одна выгодная аренда не стоит потери своих средств.

Как сообщалось, многие украинские семьи годами арендуют жилье, стремясь иметь собственное. В связи с этим у владельцев возникает опасение, не смогут ли квартиранты претендовать на их недвижимость из-за длительного проживания. Однако, согласно закону, право пользования жильем и право собственности являются четко разграниченными понятиями.

Также мы рассказывали, что несмотря на повышенный спрос на аренду жилья из-за перемещения людей, поиск квартиры или дома в Украине, где можно проживать с домашними любимцами, остается нелегким делом. Лишь каждый пятый арендодатель (20%) соглашается поселить жильцов с котами или собаками, тогда как большинство (80%) выступает категорически против, даже если животное небольшое.