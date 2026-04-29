Оренда квартири в Україні: як не потрапити у пастки шахраїв

В Україні оренда житла часто виглядає простим рішенням, але на практиці перетворюється на складний процес із ризиками. Навіть після тривалого пошуку можна отримати житло, яке не відповідає очікуванням. Частина проблем проявляється вже після заселення, коли змінити щось складно.

Саме тому важливо знати типові пастки та діяти на випередження, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Real Expert.

Обов’язкові умови договору оренди квартири

Відмова від договору — найпоширеніша помилка. Договір — це не формальність, а ваш єдиний захист у конфліктах із власником. У документі, який можна укласти у простій письмовій формі без нотаріуса, чітко пропишіть терміни оплати, умови ремонту та правила повернення завдатку.

Перед підписанням вимагайте оригінали документів на право власності. Важливо, щоб свою згоду дали всі співвласники квартири, інакше договір можуть визнати недійсним вже наступного дня.

Перевірка боргів за комунальні послуги

Неприємним сюрпризом після переїзду може стати раптове відключення світла чи води через старі борги власника. Перед тим як ставити підпис, попросіть актуальні виписки з особистих рахунків або звіти у банківських додатках.

Якщо ж ви погодилися сплатити чужий борг у рахунок майбутньої оренди, обов'язково візьміть у власника розписку. Без неї довести факт передачі грошей за комуналку буде неможливо.

Орендні канікули на ремонт

Власники часто обіцяють купити новий диван або оновити кухню "одразу після вашого заїзду". Проте обіцянки зазвичай забуваються, як тільки отримана перша оплата.

Аналогічно працює схема з самостійним ремонтом: ви вкладаєте гроші, квартира стає дорожчою, і власник раптово "забуває" про домовленість безкоштовного проживання. Усі фінансові домовленості щодо поліпшення житла мають бути зафіксовані на папері.

Ризики оренди житла за довіреністю

Навіть оренда у друзів чи родичів без договору — це прямий шлях до сварки. Окрему увагу приділіть ситуаціям, коли житло здає довірена особа.

У тексті довіреності має бути чітко вказано право не лише "підписувати договір", а й "отримувати грошові кошти". Якщо цього пункту немає, реальний власник може заявити, що ви йому нічого не платили, і вимагатиме гроші вдруге.

Ризики оренди житла у знайомих

Стан побутової техніки та меблів

Популярна хитрість — здати квартиру зі зламаним кондиціонером або пральною машиною, запевнивши, що "все працює". Якщо ви не перевірили прилади під час заїзду, довести свою невинність потім нереально.

Складіть акт приймання-передачі майна, де вкажіть кожну подряпину на меблях та справність розеток і техніки. Це вбереже вас від звинувачень у поломках, до яких ви не маєте стосунку.

Як перевірити сусідів перед орендою

Власник ніколи не розповість про галасливих сусідів чи нічні вечірки за стіною. Подивіться на стан під’їзду: розбиті лампочки, бруд у ліфті та неприємні запахи — це вірні ознаки проблемного контингенту. Якщо навколо чисто і охайно, шанси на спокійне життя значно вищі.

Дезінфекція від комах у квартирі

Таргани, клопи чи мурахи — це сусіди, яких важко помітити при швидкому огляді вдень. Власники часто приховують цей факт, а потім звинувачують мешканців у антисанітарії.

Загляньте у важкодоступні місця: під раковину, за плінтуси та у шафи. Вивести комах у старому будинку буває дорожче, ніж коштує місяць оренди.

Повернення страхового депозиту при виїзді

Власники часто сприймають депозит як "бонус" і шукають приводи, щоб його не повертати. Найчастіше проблеми виникають при достроковому розірванні договору. Щоб не втратити суму, яка зазвичай дорівнює місячній платі, детально пропишіть у договорі умови, за яких завдаток повертається у повному обсязі та в які терміни.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом останнього року український ринок оренди демонструє неабияку динаміку: вартість одиничок у мегаполісах пішла вгору, причому Харків неочікувано став лідером за темпами зростання цін. Такі зміни вказують на те, що попит поступово оживає, а міграційні потоки всередині країни продовжують формувати нові житлові тренди.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля квартири, де живуть орендарі, лише на перший погляд здається легкою справою, проте воно приховує безліч юридичних підводних каменів. Без ретельної перевірки договорів оренди ви ризикуєте отримати замість прибуткового активу купу судових позовів та проблем із виселенням.