Ринок оренди квартир в Україні суттєво виріс за останній рік

Жінка підписує договір оренди житла. Фото: Новини.LIVE

Ринок оренди житла в Україні за останній рік помітно змінився. У більшості великих міст ціни на однокімнатні квартири зросли, іноді доволі різко. Найбільший стрибок зафіксовано у Харкові, що виглядає нетипово з огляду на попередні роки. Загалом ситуація свідчить про поступове відновлення попиту та перерозподіл орендарів між містами.

Харків став лідером за темпами зростання, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані порталу ЛУН. За рік оренда 1-кімнатної квартири подорожчала приблизно на 50% і станом на 23 березня становить в середньому 6 000 грн. Це один із найнижчих рівнів у країні, але саме тут динаміка найпомітніша.

Де ще подорожчала оренда квартир

Суттєве зростання також зафіксовано в інших містах:

Ужгород — +31%;

Черкаси — +30%;

Кропивницький — +29%;

Тернопіль — +26%;

Одеса — +25%.

Помітне, але більш стримане зростання відбулося у Полтаві, Вінниці, Івано-Франківську та Хмельницькому. У Львові ціни піднялися лише на 7%, що може свідчити про насичення ринку.

Де подешевшала оренда квартир

Зниження цін у 2026-му — це скоріше виняток. У Сумах оренда просіла на чверть, що цілком зрозуміло через безпекові ризики.

А от столиця здивувала символічним "мінусом" у 3%. Це не обвал, а радше здорова корекція: після тривалого зростання власники нарешті спустилися на землю, щоб не тримати квартири порожніми.

Скільки коштує оренда квартири

Сьогодні розкид цін на однокімнатні квартири просто колосальний — від скромних 6 000 до солідних 22 000 гривень. Пальму першості тримає Ужгород, де за комфорт просять понад 22 тисячі. Слідом ідуть Львів та Київ.

На іншому полюсі — Харків, Миколаїв та Суми, де все ще можна знайти житло за ціною "вечері в ресторані".

Ціни на оренду однушки. Графіка: ЛУН

Які зміни очікують ринок оренди житла

Нинішнє податкове навантаження на оренду житла у 23% фактично заганяє цей ринок у глухий кут, адже офіційно такі доходи декларує мізерна кількість власників, нагадала в ефірі Ранок.LIVE голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Люди на сьогодні не готові сплачувати такі суми. Поки держава не знизить податки, вона не повинна втручатися в ринок оренди", — наголосила вона.

Замість тиску та нових штрафів профільний комітет пропонує діяти через економічні стимули, щоб орендодавцям стало вигідно "вийти з тіні". Логіка проста: адекватна ставка податку забезпечить власникам юридичний захист без страху перед перевірками.

При цьому влада застерігає від спроб штучно обмежувати вартість житла, адже, за словами Шуляк, "як тільки починається регулювання, воно точно не приведе до гарних результатів". У підсумку ставку роблять на вільні ринкові відносини, де держава виступає помічником, а не суворим контролером.

Як повідомлялось, купівля нерухомості, де проживають орендарі, часто здається легкою справою, проте воно приховує чимало юридичних пасток. Якщо не розібратися в деталях заздалегідь, перспективна інвестиція ризикує перетворитися на нескінченну судову тяганину.

Також ми розповідали, що навіть за ідеальних стосунків із власником квартири, грошові питання можуть стати каменем спотикання. Якщо зарплату затримали або виникли непередбачувані витрати, важливо одразу вийти на зв'язок і попередити про затримку. Чесність допомагає зберегти довіру та знайти компроміс у складній ситуації.