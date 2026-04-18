Оренда житла в Україні: як подати декларацію та що треба сплатити власникам

Жінка підписує договір оренди житла. Фото: Новини.LIVE

В Україні оренда житла залишається під пильним контролем податкових органів. Власникам нагадали про чіткі строки подання декларацій і сплати податків. Навіть незначне порушення дедлайнів може обернутися штрафами.

Декларацію про доходи потрібно подати до 1 травня 2026 року, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Вона охоплює всі кошти, отримані від оренди за попередній рік. Це стосується квартир, будинків, кімнат і навіть нежитлових приміщень. Якщо власник не є підприємцем, саме він відповідає за звітність і розрахунок податків. Сплатити визначену суму потрібно до 1 серпня.

Як розрахувати податок на оренду квартири

Базою для оподаткування є орендна плата, але вона не може бути нижчою за мінімальний рівень, встановлений місцевою владою.

Наприклад, у Києві орієнтир становить близько 38 гривень за квадратний метр на місяць. При цьому враховуються площа, стан житла і його розташування.

Де подати декларацію про майно та доходи

Найпростіший шлях сьогодні — це електронний кабінет платника податків або візит до інспекції за місцем вашої реєстрації. Багато хто забуває, що платити податки треба щокварталу протягом року, а річна декларація лише підбиває фінальний підсумок.

Якщо ви ігнорували квартальні платежі, зараз саме час "підтягнути" всі цифри, щоб уникнути зайвих питань від перевіряючих органів, наголошують у ДПС.

Які штрафи за нелегальну оренду житла

За несплату або неподання декларації передбачено штраф у розмірі 25% від суми податку. У разі повторного порушення він зростає до 50%.

Додатково нараховується пеня за кожен день прострочення, а також можливий адміністративний штраф.

Що ще треба знати про оренду житла

Український ринок оренди нерухомості майже повністю перебуває в "тіні", оскільки власники житла уникають надмірного податкового навантаження, нагадала в ефірі Ранок.LIVE голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона переконана, що каральні методи тут не допоможуть, адже "поки держава не знизить податки, вона не повинна втручатися в ринок оренди".

Офіційні дані, згідно з якими лише 900 осіб у країні декларують такі прибутки, виглядають відірваними від реальності та підкреслюють масштаб проблеми. Замість посилення контролю владі пропонують створити лояльні умови, за яких легалізація стане вигідною самому орендодавцю. Політикиня застерігає від спроб штучно обмежувати вартість оренди.

"Як тільки починається регулювання, воно точно не приведе до гарних результатів", — зазначила Шуляк.

На її думку, єдиним дієвим шляхом вбачається перехід до ринкової моделі з мінімальними бар'єрами та реальними стимулами для "білої" роботи. Такий підхід дозволить власникам отримати юридичну безпеку, а державі — наповнити бюджет без тиску на громадян.

