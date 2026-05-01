Витяг з Державного земельного кадастру: навіщо потрібен власникам ділянок

Чоловік у полі та документи.

У 2026 році одного лише старого документа на землю вже недостатньо для впевненого володіння ділянкою. Багато власників стикаються з тим, що при продажі чи оформленні прав виникають питання саме через відсутність актуальних даних. Саме тому витяг з кадастру став фактично обов’язковим.

Це не просто довідка, а ключ до будь-яких операцій із землею, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Що таке витяг з Державного земельного кадастру

Це офіційний документ із актуальною інформацією про ділянку. Він підтверджує, що земля внесена до державної системи та має визначені межі і статус.

Документ включає базові та критично важливі відомості, без яких неможливі юридичні дії:

кадастровий номер як унікальний ідентифікатор;

місцезнаходження із прив’язкою до населеного пункту;

категорію земель;

цільове призначення ділянки;

площу у точних вимірах;

межі з координатами;

дані про власника або користувача;

інформацію про обмеження чи обтяження.

Саме ці параметри перевіряють нотаріуси, банки та державні органи.

Читайте також:

Як перевірити документи на право власності на землю

Раніше українці звикли до рожевих чи зелених державних актів, але у 2026 році головним доказом того, що ви господар, є запис у цифровому реєстрі.

Окрім актів, виданих до 2013 року, право власності підтверджують свідоцтва про спадщину, договори купівлі-продажу або рішення суду.

Проте навіть найнадійніший договір дарування потребує обов’язкової реєстрації в Державному реєстрі речових прав. Якщо вашого майна немає в цій базі, юридично ви перебуваєте у зоні ризику, бо держава "не бачить" вашого права на ділянку.

Чому без витягу з кадастру виникають проблеми

Головна проблема полягає в тому, що старі документи часто не містять цифрових даних або точних координат. У результаті:

Неможливо укласти угоду купівлі продажу. Виникають суперечки щодо меж. Складно оформити спадщину. Банки відмовляють у кредитуванні.

Витяг фактично синхронізує ділянку з державною системою. Власникам варто переконатися, що їхня ділянка внесена до кадастру і має кадастровий номер.

Суперечки за межу чи намір розширити власне господарство нерідко змушують українців виходити на зв'язок із власниками суміжних наділів. Попри обмеження воєнного часу, знайти потрібну людину сьогодні значно легше, оскільки більшість кадастрових процесів остаточно перейшли в онлайн.

Також Новини.LIVE розповідали, що через затяжний воєнний стан та нові державні пріоритети земельні відносини у 2026 році опинилися під прицілом особливої уваги, що робить неоформлену власність вкрай вразливою. Найбільша загроза нависла над городами, які десятиліттями оброблялися "на чесному слові", адже без офіційних витягів такі ділянки можна втратити в одну мить.