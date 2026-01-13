Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Паркан між сусідами — за яку огорожу можуть оштрафувати у 2026

Паркан між сусідами — за яку огорожу можуть оштрафувати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 17:05
За який паркан між сусідами можуть покарати у 2026 році — штрафи та правила
Паркан взимку. Фото: Ideal Fence

Бажання обгородити свою територію — базовий інстинкт кожного власника ділянки. Але в реаліях те, що ви вважаєте своєю приватною справою, держава та громада розцінюють як об'єкт суворого контролю. Якщо поставити паркан "на око", можна легко отримати не лише штраф, а й припис на знесення конструкції, у яку вкладено чималі кошти.

Ключові обмеження стосуються висоти та конструкції огорожі та прописані у Державних будівельних нормах Б.2.2-12:2019. Головна помилка багатьох — будувати глухі триметрові стіни там, де вони заборонені. 

Реклама
Читайте також:

Норми чітко розмежовують простір: з боку вулиці ви можете дозволити собі до 2,5 метрів, а от з сусідами ситуація делікатніша. Тут ліміт — 2 метри.

Але справа не лише в метрах. Закон захищає право вашого сусіда на сонце.

"Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок, при яких сусіднім землекористувачам завдається найменше незручностей", — зазначено у статті 103 Земельного кодексу України.

Тому, якщо ваш паркан створює суцільну тінь на сусідський город, готуйтеся до конфліктів. Оптимальний варіант — сітка або решітка.

Будь-що інше краще зафіксувати письмовою згодою із сусідом, щоб через рік він не "передумав" і не пішов до суду.

Де заборонено ставити паркан на ділянці

Найбільше проблем виникає через "самозахоплення". Навіть 10 сантиметрів за межею вашої ділянки — це вже порушення.

Цифровізація громад дозволяє виявити такі "заступи" за лічені хвилини через електронні карти.

Особливо обережними варто бути з такими зонами:

  1. Червоні лінії: навіть якщо вони проходять по вашому "фактичному" подвір'ю, паркан там стояти не може.
  2. Інженерні мережі: кабель під землею або труба поруч створюють охоронну зону.

Стаття 91 Земельного кодексу прямо каже: власник зобов’язаний дотримуватися обмежень, пов’язаних з охоронними зонами. Якщо ви перекриєте доступ ремонтній бригаді до комунікацій, ваш паркан демонтують без зайвих сентиментів.

Який штраф за незаконний паркан у 2026 році

За порушення правил благоустрою застосовується адміністративна відповідальність за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Станом на 2026 рік передбачені такі штрафи:

  • для громадян — від 340 до 1 360 гривень;
  • для підприємців і посадових осіб — від 850 до 1 700 гривень.

Проте це лише верхівка айсберга. За самовільне зайняття землі (особливо в охоронних зонах) штраф може сягнути 8 500 гривень. 

І найнеприємніше: сплата штрафу не легалізує паркан. Суд все одно може зобов'язати вас знести його власним коштом.

Раніше ми розповідали, коли сусід може вимагати знесення споруди. А також, чим загрожує порушення меж земельної ділянки.

нерухомість штраф будинок сусідство паркан
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації