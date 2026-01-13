За який паркан між сусідами можуть покарати у 2026 році — штрафи та правила

Паркан взимку. Фото: Ideal Fence

Бажання обгородити свою територію — базовий інстинкт кожного власника ділянки. Але в реаліях те, що ви вважаєте своєю приватною справою, держава та громада розцінюють як об'єкт суворого контролю. Якщо поставити паркан "на око", можна легко отримати не лише штраф, а й припис на знесення конструкції, у яку вкладено чималі кошти.

Ключові обмеження стосуються висоти та конструкції огорожі та прописані у Державних будівельних нормах Б.2.2-12:2019. Головна помилка багатьох — будувати глухі триметрові стіни там, де вони заборонені.

Норми чітко розмежовують простір: з боку вулиці ви можете дозволити собі до 2,5 метрів, а от з сусідами ситуація делікатніша. Тут ліміт — 2 метри.

Але справа не лише в метрах. Закон захищає право вашого сусіда на сонце.

"Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок, при яких сусіднім землекористувачам завдається найменше незручностей", — зазначено у статті 103 Земельного кодексу України.

Тому, якщо ваш паркан створює суцільну тінь на сусідський город, готуйтеся до конфліктів. Оптимальний варіант — сітка або решітка.

Будь-що інше краще зафіксувати письмовою згодою із сусідом, щоб через рік він не "передумав" і не пішов до суду.

Де заборонено ставити паркан на ділянці

Найбільше проблем виникає через "самозахоплення". Навіть 10 сантиметрів за межею вашої ділянки — це вже порушення.

Цифровізація громад дозволяє виявити такі "заступи" за лічені хвилини через електронні карти.

Особливо обережними варто бути з такими зонами:

Червоні лінії: навіть якщо вони проходять по вашому "фактичному" подвір'ю, паркан там стояти не може. Інженерні мережі: кабель під землею або труба поруч створюють охоронну зону.

Стаття 91 Земельного кодексу прямо каже: власник зобов’язаний дотримуватися обмежень, пов’язаних з охоронними зонами. Якщо ви перекриєте доступ ремонтній бригаді до комунікацій, ваш паркан демонтують без зайвих сентиментів.

Який штраф за незаконний паркан у 2026 році

За порушення правил благоустрою застосовується адміністративна відповідальність за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Станом на 2026 рік передбачені такі штрафи:

для громадян — від 340 до 1 360 гривень;

для підприємців і посадових осіб — від 850 до 1 700 гривень.

Проте це лише верхівка айсберга. За самовільне зайняття землі (особливо в охоронних зонах) штраф може сягнути 8 500 гривень.

І найнеприємніше: сплата штрафу не легалізує паркан. Суд все одно може зобов'язати вас знести його власним коштом.

Раніше ми розповідали, коли сусід може вимагати знесення споруди. А також, чим загрожує порушення меж земельної ділянки.