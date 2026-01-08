Коли сусід може вимагати демонтаж споруди на ділянці — що каже закон у 2026 році

Чоловік на будівництві. Фото: Freepik

Приватний будинок асоціюється зі свободою, однак вона має чіткі правові межі. Будь-яка нова споруда — чи то капітальний гараж, чи невелика прибудова — може стати причиною затяжної судової війни, якщо вона заважає іншим. І найгірший фінал тут не просто штраф, а примусовий демонтаж.

Згідно зі статтею 103 Земельного кодексу України, власники та землекористувачі ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок, при яких сусіднім власникам завдається найменше незручностей. Саме це формулювання найчастіше лягає в основу судових спорів.

Коли суд зобов’яже знести будівництво

Важливо розуміти: суд не зобов'яже зносити стіну лише тому, що вона "негарна". Але якщо порушення суттєві, ризик реальний.

Ключовий критерій — не папірці, а фактична шкода. Якщо ваш дах спрямовує дощову воду прямо на сусідський фундамент, або величезна будівля повністю закрила сонце для чужого городу, це вже серйозна проблема.

"Самочинним будівництвом визнається об’єкт, збудований без належних документів або з порушенням цільового призначення землі", — зазначено у статті 376 Цивільного кодексу України.

Якщо така "самоволка" порушує права інших людей, суд має повне право змусити вас перебудувати об'єкт або повністю знести його за ваш рахунок.

Де можна будувати, щоб не сваритись з сусідами

Щоб не давати сусідам зайвих приводів для позовів, варто просто запам'ятати базові цифри. Це ваш "щит" у будь-якій суперечці:

1 метр — мінімальна відстань від межі для сараїв та господарських споруд;

3 метри — дистанція для житлового будинку.

Якщо об'єкт пожежонебезпечний (наприклад, лазня або котельня), відстані мають бути ще більшими згідно з санітарними нормами.

Які дії сусіда визнає законними

Добросусідство — це не лише про відстань між стінами, а й про те, як ви експлуатуєте ділянку. Стаття 104 Земельного кодексу України дає сусідам право вимагати припинення будь-якої діяльності, яка шкодить їхньому здоров'ю або довкіллю.

Якщо з вашої території постійно йде задушливий дим, розносяться неприємні запахи від септика або долинає шум промислового обладнання, закон буде на боці того, хто скаржиться.

