Паркування біля багатоповерхівки: коли водіїв можуть оштрафувати на тисячі

Паркування у дворах багатоповерхівок давно стало джерелом конфліктів і штрафів. Багато хто звик кидати авто "на хвилинку" під під’їздом, не замислюючись, що за це можна миттєво отримати солідний штраф.

У 2026 році правила стали суворішими, а цифри у квитанціях змушують водіїв бути набагато уважнішими до сусідів та закону, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Fair.

Де дозволено паркувати авто у дворі

Згідно з Правилами дорожнього руху, водії мають право залишати свій транспорт на прибудинковій території, якщо це не створює перешкод для інших. Якщо ви мешкаєте у будинку, де діє ОСББ, правила можуть бути ще детальнішими, адже мешканці самі вирішують, як зонувати свою територію.

Головна вимога — машина не повинна заважати проїзду екстрених служб. Пункт 15.10 ПДР чітко каже, що стоянка заборонена в місцях, де транспортний засіб унеможливить рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів.

У 2026 році особлива увага приділяється гостьовим зонам у новобудовах, де під такі потреби має бути виділено не менше 15% місць.

За що водія оштрафують на велику суму

Інспектори з паркування працюють дуже оперативно, і сподіватися на "пронесе" не варто. Є критичні порушення, за які гаманець спорожніє миттєво:

Дистанція до сміттєвих баків: не можна ставити авто ближче ніж за 5 метрів до контейнерів. Це не просто забаганка, а вимога безпеки та гігієни. Блокування виїздів: зупинка ближче ніж за 10 метрів від виїзду з двору карається суворо, адже це пряма загроза безпеці руху. Газони та зелені зони: паркування на траві у 2026 році — це гарантований протокол на 340 гривень і більше, оскільки це вважається порушенням правил благоустрою.

Окремо варто згадати про місця для людей з інвалідністю. Якщо ви зайняли таку зону без відповідних документів, готуйтеся викласти близько 1 700 гривень.

Як ОСББ регулює паркування на прибудинковій території

Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" наділяє мешканців правом бути господарями свого подвір'я. ОСББ може законно встановити шлагбаум, нанести розмітку або навіть запровадити електронну систему доступу.

Це допомагає уникнути "чужих" машин, які часто забивають двори в центрі міста. Проте варто пам'ятати: самовільно встановлені стовпчики чи ланцюги без рішення зборів мешканців — незаконні.

Якщо ОСББ проголосувало за певний порядок, кожен водій зобов’язаний його дотримуватися, інакше конфлікту з сусідами та штрафів не уникнути.

Коли авто можуть евакуювати на штрафмайданчик

Евакуація у 2026 році — це не страшилка, а реальність для тих, хто блокує проїзд. Якщо ваше авто заважає проїхати швидкій допомозі або пожежній машині, його заберуть дуже швидко.

Скільки це коштує порушнику:

послуги евакуатора — від 1 680 гривень;

зберігання на майданчику — близько 324 гривень за кожну добу;

власне сам штраф за порушення правил зупинки чи стоянки.

Щоб не шукати свою машину по всьому місту, краще зайвий раз перевірити, чи залишилося достатньо місця для проходу пішоходів (не менше 2 метрів на тротуарі) та чи не перекрили ви шлях іншим.

