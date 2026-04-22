Парковка возле многоэтажки: когда водителей могут оштрафовать на тысячи

Парковка во дворах многоэтажек давно стала источником конфликтов и штрафов. Многие привыкли бросать авто "на минутку" под подъездом, не задумываясь, что за это можно мгновенно получить солидный штраф.

В 2026 году правила стали строже, а цифры в квитанциях заставляют водителей быть гораздо внимательнее к соседям и закону, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Fair.

Где разрешено парковать авто во дворе

Согласно Правилам дорожного движения, водители имеют право оставлять свой транспорт на придомовой территории, если это не создает препятствий для других. Если вы живете в доме, где действует ОСМД, правила могут быть еще более детальными, ведь жители сами решают, как зонировать свою территорию.

Главное требование — машина не должна мешать проезду экстренных служб. Пункт 15.10 ПДД четко говорит, что стоянка запрещена в местах, где транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов.

В 2026 году особое внимание уделяется гостевым зонам в новостройках, где под такие нужды должно быть выделено не менее 15% мест.

За что водителя оштрафуют на большую сумму

Инспекторы по парковке работают очень оперативно, и надеяться на "пронесет" не стоит. Есть критические нарушения, за которые кошелек опустеет мгновенно:

Дистанция до мусорных баков: нельзя ставить авто ближе чем за 5 метров до контейнеров. Это не просто прихоть, а требование безопасности и гигиены. Блокировка выездов: остановка ближе чем в 10 метрах от выезда со двора наказывается строго, ведь это прямая угроза безопасности движения. Газоны и зеленые зоны: парковка на траве в 2026 году - это гарантированный протокол на 340 гривен и более, поскольку это считается нарушением правил благоустройства.

Отдельно стоит упомянуть о местах для людей с инвалидностью. Если вы заняли такую зону без соответствующих документов, готовьтесь выложить около 1 700 гривен.

Как ОСМД регулирует парковку на придомовой территории

Закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" наделяет жильцов правом быть хозяевами своего двора. ОСМД может законно установить шлагбаум, нанести разметку или даже ввести электронную систему доступа.

Это помогает избежать "чужих" машин, которые часто забивают дворы в центре города. Однако стоит помнить: самовольно установленные столбики или цепи без решения собрания жильцов - незаконны.

Если ОСМД проголосовало за определенный порядок, каждый водитель обязан его соблюдать, иначе конфликта с соседями и штрафов не избежать.

Когда авто могут эвакуировать на штрафплощадку

Эвакуация в 2026 году — это не страшилка, а реальность для тех, кто блокирует проезд. Если ваше авто мешает проехать скорой помощи или пожарной машине, его заберут очень быстро.

Сколько это стоит нарушителю:

услуги эвакуатора — от 1 680 гривен;

хранение на площадке — около 324 гривен за каждые сутки;

собственно сам штраф за нарушение правил остановки или стоянки.

Чтобы не искать свою машину по всему городу, лучше лишний раз проверить, осталось ли достаточно места для прохода пешеходов (не менее 2 метров на тротуаре) и не перекрыли ли вы путь другим.

