Котедж Тома Круза — який вигляд має дерев’яний інтер'єр оселі (фото)

Том Круз. Фото: Reuters

Котедж Тома Круза у гірському районі Теллурайд давно привертає увагу шанувальників дизайну інтер’єрів. Попри прихованість від публіки, інколи з’являються рідкісні кадри, що демонструють унікальну естетику його гірського будинку.

Осердям простору є вітальня у стилі затишного дерев’яного шале, де важка деревина поєднується з теплою палітрою та спокійною атмосферою, пише видання Homes & Gardens..

Реклама

Читайте також:

Простір одразу створює відчуття приватності та відпочинку, яке складно відтворити у міських умовах, але можливо адаптувати у домашньому інтер’єрі.

Інтер’єр у стилі дерев’яного будинку

Головний акцент інтер’єру — природні матеріали. Дерев’яні балки, які домінують у кімнаті, формують відчуття стабільності та спокою.

Теплий відтінок деревини посилюється м’яким природним світлом, що проникає через великі вікна і підкреслює рельєф поверхонь.

Навіть без масивних конструкцій можна створити подібну атмосферу, якщо обрати меблі та декор з натуральних текстур. Простір виглядає так, ніби він живе власним ритмом, що робить його особливо привабливим для сучасного дому.

Вітальня у котеджі Тома Круза. Фото: loghomeliving/Instagram

Меблі у стилі дерев’яного шале

В інтер’єрі Тома Круза ключову роль відіграє зручність. Домінує м’яке сидіння, шкіряні крісла та масивні дивани, які запрошують до відпочинку після дня на природі.

"Одним з орієнтирів для створення подібного настрою може бути шкіряне крісло на кшталт Cozine Leather Armchair. Такі меблі не лише додають інтер’єру вагомості, а й створюють той самий ефект затишного притулку, який завжди знаходиться поруч", — зазначають дизайнери.

Теплі відтінки шкіри вдало поєднуються з деревиною, утворюючи гармонійний ансамбль.

Вінтажне освітлення в інтер’єрі

Особливу глибину простору забезпечує вінтажне освітлення. М’яке, приглушене світло створює атмосферу, у якій легко розслабитися.

Лампи з металевими елементами, світильники зі старовинними деталями та теплі джерела світла формують інтер’єр, який виглядає водночас сучасно й традиційно.

Саме освітлення змінює настрій кімнати, роблячи її оптимальним місцем для вечірнього спілкування з близькими.

Як створити затишок у стилі котеджу вдома

Попри те, що не кожен має можливість облаштувати оселю у горах, окремі елементи дизайну можна впровадити у звичайну квартиру.

Фахівці радять:

обирати теплі природні матеріали;

надавати перевагу текстурам з характером;

використовувати освітлення з м’якими відтінками;

поєднувати сучасні форми з ретро-деталями.

"У підсумку інтер’єр у стилі шале не потребує складних рішень. Достатньо правильно підібраних елементів, щоб створити атмосферу, яка нагадує гірський притулок Тома Круза – затишний, теплий і сповнений природного шарму", — констатують експерти.

Як повідомлялось, вітальня Джессіки Альби втілює тренд "quiet luxury" (спокійна розкіш), поєднуючи тепло, елегантність та велику кількість природного світла. Дизайн її будинку є прикладом цієї естетики, що базується на гармонії, м'яких текстурах та палітрі природних відтінків.

Також ми розповідали, що вітальня актриси Дакоти Джонсон — це справжній огляд стилю mid-century завдяки її унікальному дизайну. Дизайнерська студія Pierce & Ward перетворила простір, наповнивши його меблями середини XX століття, а також використала теплі земляні тони та натуральні текстури.