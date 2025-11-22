Видео
Не только уют — почему дизайнеры в восторге от дома Тома Круза

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 10:50
обновлено: 12:15
Коттедж Тома Круза — как выглядит деревянный интерьер дома (фото)
Том Круз. Фото: Reuters

Коттедж Тома Круза в горном районе Теллурайд давно привлекает внимание поклонников дизайна интерьеров. Несмотря на скрытность от публики, иногда появляются редкие кадры, демонстрирующие уникальную эстетику его горного дома.

Сердцем пространства является гостиная в стиле уютного деревянного шале, где тяжелая древесина сочетается с теплой палитрой и спокойной атмосферой, пишет издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Пространство сразу создает ощущение приватности и отдыха, которое сложно воспроизвести в городских условиях, но возможно адаптировать в домашнем интерьере.

Интерьер в стиле деревянного дома

Главный акцент интерьера — природные материалы. Деревянные балки, которые доминируют в комнате, формируют ощущение стабильности и спокойствия.

Теплый оттенок древесины усиливается мягким естественным светом, проникающим через большие окна и подчеркивающим рельеф поверхностей.

Даже без массивных конструкций можно создать подобную атмосферу, если выбрать мебель и декор из натуральных текстур. Пространство выглядит так, будто оно живет собственным ритмом, что делает его особенно привлекательным для современного дома.

 

Не только уют — почему дизайнеры в восторге от дома Тома Круза - фото 1
Гостиная в коттедже Тома Круза. Фото: loghomeliving/Instagram

Мебель в стиле деревянного шале

В интерьере Тома Круза ключевую роль играет удобство. Доминирует мягкое сиденье, кожаные кресла и массивные диваны, которые приглашают к отдыху после дня на природе.

"Одним из ориентиров для создания подобного настроения может быть кожаное кресло вроде Cozine Leather Armchair. Такая мебель не только добавляет интерьеру весомости, но и создает тот самый эффект уютного убежища, которое всегда находится рядом", — отмечают дизайнеры.

Теплые оттенки кожи удачно сочетаются с древесиной, образуя гармоничный ансамбль.

Винтажное освещение в интерьере

Особую глубину пространства обеспечивает винтажное освещение. Мягкий, приглушенный свет создает атмосферу, в которой легко расслабиться.

Лампы с металлическими элементами, светильники со старинными деталями и теплые источники света формируют интерьер, который выглядит одновременно современно и традиционно.

Именно освещение меняет настроение комнаты, делая ее оптимальным местом для вечернего общения с близкими.

Как создать уют в стиле коттеджа дома

Несмотря на то, что не каждый имеет возможность обустроить дом в горах, отдельные элементы дизайна можно внедрить в обычную квартиру.

Специалисты советуют:

  • выбирать теплые природные материалы;
  • отдавать предпочтение текстурам с характером;
  • использовать освещение с мягкими оттенками;
  • сочетать современные формы с ретро-деталями.

"В итоге интерьер в стиле шале не требует сложных решений. Достаточно правильно подобранных элементов, чтобы создать атмосферу, которая напоминает горный приют Тома Круза — уютный, теплый и полный природного шарма", — констатируют эксперты.

Как сообщалось, гостиная Джессики Альбы воплощает тренд "quiet luxury" (спокойная роскошь), сочетая тепло, элегантность и большое количество естественного света. Дизайн ее дома является примером этой эстетики, основанной на гармонии, мягких текстурах и палитре природных оттенков.

Также мы рассказывали, что гостиная актрисы Дакоты Джонсон — это настоящий обзор стиля mid-century благодаря ее уникальному дизайну. Дизайнерская студия Pierce & Ward преобразила пространство, наполнив его мебелью середины XX века, а также использовала теплые земляные тона и натуральные текстуры.

недвижимость Том Круз тренды зарубежные звезды Дизайн
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
