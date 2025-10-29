Дизайн ванною кімнаті — 13 трендів, які пануватимуть у 2026 році (фото)

Стильна ванна кімната. Фото: Freepik

Осінь традиційно асоціюється з теплими напоями та затишними светрами, але у світі інтер’єру це час зазирнути у майбутнє. Фахівці з дизайну вже сформували ключові тенденції, які будуть домінувати у дизайні ванних кімнат у 2026 році і надалі.

За даними видання Homes & Gardens, ці 13 тенденцій захоплять усіх, хто планує оновлення — вони поєднують тепло, спокій та позачасову привабливість із потужною дозою індивідуальності та унікального стилю.

Ванна кімната з плиткою у вінтажному стилі

Повернення ретро-елементів стало модним акцентом. Ванна з плиткою, натхненною класикою, додає простору характеру і витонченості.

Комбінація візерункових плиток із сучасними поверхнями створює баланс між минулим і сучасним дизайном.

Ванна кімната з плиткою у вінтажному стилі. Фото: Manolo Langis

Мікроцемент для стін і підлоги

Мікроцемент з текстурою стане головним матеріалом 2026 року. Він має сучасний вигляд, водночас додає тепла і характеру. Можна оформляти стіни, підлогу, раковини та душові ніші, створюючи відчуття безшовного простору і елегантності.

Матеріал легко чиститься, не ковзає, але потребує професійного нанесення, щоб уникнути тріщин через вологу.

Мікроцемент у ванній кімнаті. Фото: Janis Nicolay

Довгі штори для душу

Новий тренд — піднімати штору від душу до стелі. Такий прийом візуально розширює простір і робить кімнату більш доглянутою. Це невелика зміна, яка відразу додає розкоші навіть у невеликих ванних.

Дизайнери радять обирати водовідштовхувальну тканину, щоб уникнути цвілі. Це дешевий апгрейд, який додає постійності, ніби шторка — частина дизайну.

Шторка для душу до стелі. Фото: Nina Gee

Великі світильники і лампи у ванній

У 2026 році освітлення стає центральним елементом. Великі світильники над ванною створюють затишок і підкреслюють архітектурні акценти.

Додатково можна використовувати настільні або портативні лампи для м’якого світла та атмосфери SPA.

"Додаючи стильні світильники над або біля ванни, ви допоможете збалансувати візуальну вагу ванни", — пояснює дизайнерка Крістен Мендоза.

Великі світильники у ванній. Фото: Steve Hershberge

Розкішна душова кімната

Wet room — ванна без перегородок між душем і іншими зонами. Плавні переходи, підігрів підлоги та елегантні аксесуари створюють відчуття SPA.

Кожен елемент — від кріплень для рушників до дерев’яних табуретів — додає комфорту та стилю.

Душ без перегородок. Фото: David Engelhardt

SPA-атмосфера у ванній

Головний тренд — створення відпочинкової зони. Натуральні матеріали, тепле дерево та камінь допомагають досягти спокою. Ванна стає особистим ретритом, де можна відновити сили після дня.

"Головні ванни більше не сприймаються як утилітарні простори; клієнти просять SPA-подібні кімнати. Я відчуваю, що це буде найбільший тренд ванн у 2026 році", — зазначає дизайнерка Лорен Вільямс.

Ванна кімната як SPA зона. Фото: Frazier Springfield

Експерименти у гостьових ванних

Гостьові ванні кімнати стають простором для креативу. Яскраві кольори, підсвічені камені та скульптурні елементи роблять кімнату не просто функціональною, а емоційно захопливою.

"Вторинні або гостьові ванни стають полотнами для драми. Очікуйте глибокі, насичені відтінки, підсвічений камінь та скульптурні світильники, які перетворюють утилітарний простір на емоційний досвід", — каже дизайнерка Роуз Прайно.

Гостьова ванна кімната — місце для експериментів. Фото: YDC Design

Лампи у ванній кімнаті

Настільні лампи, які раніше були прерогативою віталень та спалень, тепер впевнено крокують у ванну. Це додає додаткове джерело світла та створює затишну атмосферу для вечірнього відпочинку.

Можна використовувати класичні настільні лампи на тумбі або ж бездротові, водонепроникні портативні моделі для розміщення безпосередньо у душі чи біля ванни.

Настільна лампа в ванні. Фото: Fanny Rådvik

Плитка з візерунками і багатошаровість

У 2026 році популярні тоновані плитки з візерунками, які створюють легкий акцент без перевантаження простору. Гра з формами та кольорами додає індивідуальності.

"Творчість з плиткою, гра візерунків та шарування, але в тон-в-тон, щоб простір відчувався спокійним, а не перевантаженим. Це ідеальний спосіб додати тонкий інтерес та індивідуальність, зберігаючи відчуття відпочинку та вишуканості", — радить дизайнерка Ешлі Монтгомері.

Акцент на візерунки плитки у ванній. Фото: Studio Duggan

Крани-змішувачі на підлозі

Окремо стоячі змішувачі для ванни, які монтуються безпосередньо на підлогу, тріумфально повертаються. Ці більш декоративні конструкції перетворюють функціональний елемент на стильний акцент.

Цей тренд універсальний і виглядає доречно як у традиційних, так і у сучасних ванних кімнатах, додаючи вишуканості.

Окремі крани для ванни. Фото: Chris Snook

Ванна з гарним видом

Оскільки ванна кімната стає зоною відпочинку, розташування самої ванни також змінюється. Великі ванни тепер розміщують під вікнами, щоб насолоджуватися природним світлом та мальовничими краєвидами під час релаксу.

Це дозволяє максимально використовувати простір та підкреслює ідею відступу, орієнтованого на добробут.

"Ванни більше не ховаються в задньому кутку; це помітні простори, орієнтовані на wellness та створення притулку", — каже дизайнерка Джесс Куні.

Ванна з видом. Фото: Jess Cooney Interiors

Акцентні килимки для ванної

Звичайні килимки для ванни поступаються місцем красивим, акцентним килимам. Вони перестають бути просто місцем, куди можна ступити після душу, а стають повноцінною особливістю інтер'єру, яка заземлює простір і додає тепла до твердих поверхонь.

У тренді на наступний рік — вінтажні дизайни, яскраві кольори та позачасові візерунки, які приносять індивідуальність.

Килим у ванній. Фото: Ryan Garvin

Скульптурне освітлення у ванній

Замість звичайних світильників, тренди 2026 року тяжіють до сміливих, скульптурних форм біля дзеркала. Це найшвидший спосіб створити витончений, кураторський вигляд.

У центрі уваги — органічні форми та грайливі силуети, що перетворюють функціональний елемент на декоративний.

Скульптурне освітлення над умивальником. Фото: Jared Kuzia

Таким чином тренди 2026 року демонструють, що ванна кімната — це більше не просто функціональне приміщення, а особисте святилище. Навіть невеликі зміни, як-от додавання лампи, зміна килимка чи підвішування довгої штори, можуть миттєво зробити ваш простір дорожчим, вишуканішим та більш надихаючим.

