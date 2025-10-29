Видео
Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 20:12
обновлено: 16:33
Дизайн ванной комнате — 13 трендов, которые будут популярными в 2026 году (фото)
Стильная ванная комната. Фото: Freepik

Осень традиционно ассоциируется с теплыми напитками и уютными свитерами, но в мире интерьера это время заглянуть в будущее. Специалисты по дизайну уже сформировали ключевые тенденции, которые будут доминировать в дизайне ванных комнат в 2026 году и в дальнейшем.

По данным издания Homes & Gardens, эти 13 тенденций захватят всех, кто планирует обновление — они сочетают тепло, спокойствие и вневременную привлекательность с мощной дозой индивидуальности и уникального стиля.

Ванная комната с плиткой в винтажном стиле

Возвращение ретро-элементов стало модным акцентом. Ванная с плиткой, вдохновленной классикой, добавляет пространству характера и утонченности.

Комбинация узорчатых плиток с современными поверхностями создает баланс между прошлым и современным дизайном.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 1
Ванная комната с плиткой в винтажном стиле. Фото: Manolo Langis

Микроцемент для стен и пола

Микроцемент с текстурой станет главным материалом 2026 года. Он выглядит современно, в то же время добавляет тепла и характера. Можно оформлять стены, пол, раковины и душевые ниши, создавая ощущение бесшовного пространства и элегантности.

Материал легко чистить, не скользит, но требует профессионального нанесения, чтобы избежать трещин из-за влаги.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 2
Микроцемент в ванной комнате. Фото: Janis Nicolay

Длинные шторы для душа

Новый тренд — поднимать штору от душа до потолка. Такой прием визуально расширяет пространство и делает комнату более ухоженной. Это небольшое изменение, которое сразу добавляет роскоши даже в небольших ванных.

Дизайнеры советуют выбирать водоотталкивающую ткань, чтобы избежать плесени. Это дешевый апгрейд, который добавляет постоянства, будто шторка — часть дизайна.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 3
Шторка для душа до потолка. Фото: Nina Gee

Большие светильники и лампы в ванной

В 2026 году освещение становится центральным элементом. Большие светильники над ванной создают уют и подчеркивают архитектурные акценты.

Дополнительно можно использовать настольные или портативные лампы для мягкого света и атмосферы SPA.

"Добавляя стильные светильники над или возле ванны, вы поможете сбалансировать визуальный вес ванны", — объясняет дизайнер Кристен Мендоза.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 4
Большие светильники в ванной. Фото: Steve Hershberge

Роскошная душевая комната

Wet room — ванна без перегородок между душем и другими зонами. Плавные переходы, подогрев пола и элегантные аксессуары создают ощущение SPA.

Каждый элемент — от креплений для полотенец до деревянных табуретов — добавляет комфорта и стиля.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 5
Душ без перегородок. Фото: David Engelhardt

SPA-атмосфера в ванной

Главный тренд — создание зоны отдыха. Натуральные материалы, теплое дерево и камень помогают достичь спокойствия. Ванная становится личным ретритом, где можно восстановить силы после дня.

"Главные ванны больше не воспринимаются как утилитарные пространства; клиенты просят SPA-подобные комнаты. Я чувствую, что это будет самый большой тренд ванн в 2026 году", — отмечает дизайнер Лорен Уильямс.

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 6
Ванная комната как SPA зона. Фото: Frazier Springfield

Эксперименты в гостевых ванных

Гостевые ванные комнаты становятся пространством для креатива. Яркие цвета, подсвеченные камни и скульптурные элементы делают комнату не просто функциональной, а эмоционально захватывающей.

"Вторичные или гостевые ванны становятся полотнами для драмы. Ожидайте глубокие, насыщенные оттенки, подсвеченный камень и скульптурные светильники, которые превращают утилитарное пространство в эмоциональный опыт", — говорит дизайнер Роуз Прайно.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 7
Гостевая ванная комната - место для экспериментов. Фото: YDC Design

Лампы в ванной комнате

Настольные лампы, которые раньше были прерогативой гостиных и спален, теперь уверенно шагают в ванную. Это добавляет дополнительный источник света и создает уютную атмосферу для вечернего отдыха.

Можно использовать классические настольные лампы на тумбе или же беспроводные, водонепроницаемые портативные модели для размещения непосредственно в душе или возле ванны.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 8
Настольная лампа в ванной. Фото: Fanny Rådvik

Плитка с узорами и многослойность

В 2026 году популярны тонированные плитки с узорами, которые создают легкий акцент без перегрузки пространства. Игра с формами и цветами добавляет индивидуальности.

"Творчество с плиткой, игра узоров и слоистость, но в тон-в-тон, чтобы пространство чувствовалось спокойным, а не перегруженным. Это идеальный способ добавить тонкий интерес и индивидуальность, сохраняя ощущение отдыха и изысканности", — советует дизайнер Эшли Монтгомери.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 9
Акцент на узоры плитки в ванной. Фото: Studio Duggan

Краны-смесители на полу

Отдельно стоящие смесители для ванны, которые монтируются непосредственно на пол, триумфально возвращаются. Эти более декоративные конструкции превращают функциональный элемент в стильный акцент.

Этот тренд универсален и выглядит уместно как в традиционных, так и в современных ванных комнатах, добавляя изысканности.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 10
Отдельные краны для ванны. Фото: Chris Snook

Ванная с красивым видом

Поскольку ванная комната становится зоной отдыха, расположение самой ванны также меняется. Большие ванны теперь размещают под окнами, чтобы наслаждаться естественным светом и живописными видами во время релакса.

Это позволяет максимально использовать пространство и подчеркивает идею отступления, ориентированного на благосостояние.

"Ванны больше не прячутся в заднем углу; это заметные пространства, ориентированные на wellness и создание убежища", — говорит дизайнер Джесс Куни.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 11
Ванная с видом. Фото: Jess Cooney Interiors

Акцентные коврики для ванной

Обычные коврики для ванны уступают место красивым, акцентным коврам. Они перестают быть просто местом, куда можно ступить после душа, а становятся полноценной особенностью интерьера, которая заземляет пространство и добавляет тепла к твердым поверхностям.

В тренде на следующий год — винтажные дизайны, яркие цвета и вневременные узоры, которые приносят индивидуальность.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 12
Ковер в ванной. Фото: Ryan Garvin

Скульптурное освещение в ванной

Вместо обычных светильников, тренды 2026 года тяготеют к смелым, скульптурным формам возле зеркала. Это самый быстрый способ создать изящный, кураторский вид.

В центре внимания — органичные формы и игривые силуэты, превращающие функциональный элемент в декоративный.

 

Невероятные идеи для ванной — 13 трендовых решений в 2026 году - фото 13
Скульптурное освещение над умывальником. Фото: Jared Kuzia

Таким образом тренды 2026 года демонстрируют, что ванная комната — это больше не просто функциональное помещение, а личное святилище. Даже небольшие изменения, например добавление лампы, изменение коврика или подвешивание длинной шторы, могут мгновенно сделать ваше пространство дороже, изысканнее и более вдохновляющим.

Как сообщалось, дизайн интерьера требует ощущения баланса, а не просто выбора мебели или цвета. Даже одна неудачная деталь может испортить впечатление от самого дорогого ремонта. Желание сделать пространство "уютнее", особенно из-за неправильного выбора декора или текстиля, часто приводит к обратному эффекту.

Также мы рассказывали, что дизайн кухни — это не только мебель и техника, но и атмосферные детали. По мнению дизайнеров, обычная деревянная разделочная доска может стать именно тем простым, но эффективным акцентом, который придаст интерьеру уюта, современности и гармонии, выйдя за пределы своей сугубо кулинарной функции.

недвижимость тренды Дизайн зона комфорта ванная комната
Автор:
Автор:
Катерина Балаева
