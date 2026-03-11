Квартира у сталінці — які неприємні сюрпризи чекають нових власників

Які проблеми ховаються у квартирах сталінок. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Купівля квартири в сталінці зазвичай починається з захоплення: високі стелі, товсті стіни та особлива атмосфера "старого міста". Але за красивим фасадом з ліпниною можуть ховатися сюрпризи, про які колишні власники воліли б промовчати.

Щойно починається демонтаж шпалер, паркету чи штукатурки, стає зрозуміло, що будинок середини минулого століття приховує чимало технічних нюансів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал RealExpert.

Перекриття у сталінці

Один із головних сюрпризів — конструкція перекриттів. Якщо вам пощастило і будинок пізній (залізобетонні плити) — видихайте. Але частіше ви знайдете "пиріг" із дерев’яних або змішаних балок, засипаних будівельним сміттям минулого століття.

За десятиліття дерево могло постраждати від вологи, мікропротікань або грибка. У такому разі стандартний ремонт стає складнішим: важку бетонну стяжку або масивні перегородки встановлювати небезпечно. Саме тому під час демонтажу підлоги іноді доводиться повністю змінювати конструкцію.

Стан труб у сталінці

Навіть якщо власник перед продажем замінив труби у квартирі, проблема може залишатися в стояках між поверхами — вони гниють саме там, де їх не видно.

Через це аварії іноді трапляються вже після дорогого ремонту. Потоп може прийти як від сусідів, так і через старі комунікації, які не витримують навантаження під час монтажу нової сантехніки.

Електрика в сталінці

Ці будинки проектували, коли піком розкоші була настільна лампа та радіола. Стара алюмінієва проводка просто не розрахована на сучасну техніку.

Кондиціонер, бойлер, індукційна плита і чайник, увімкнені одночасно, можуть перевантажити систему. Тому нові власники часто змушені міняти проводку повністю.

Вентиляція в сталінці

У сталінках вентиляція — це окрема історія. Канали там величезні, але за десятиліття вони часто забиті цеглою, що випала, або "модернізовані" сусідами, які вирішили розширити кухню за рахунок шахти.

В результаті — вологість, грибок і нуль тяги. А якщо у вас газова колонка (що в таких будинках норма), то питання вентиляції — це вже не про комфорт, а про безпеку.

Як повідомлялось, обираючи житло на вторинці, покупці найчастіше вагаються між величними сталінками та прагматичними хрущовками. Попри зовнішню простоту вибору, ці типи забудови пропонують кардинально різний рівень комфорту та приховують чимало технічних нюансів.

Також ми розповідали, що більшість власників хрущовок рано чи пізно замислюються про перепланування, прагнучи позбутися мізерних кухонь та тісних коридорів. Проте в гонитві за простором важливо пам'ятати, що радикальні зміни в конструкції будинку можуть бути небезпечними. Саме тому будь-який ремонт має починатися з тверезої оцінки технічних можливостей будівлі.