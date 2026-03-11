Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Хороший фасад не спасает — какие проблемы часто прячутся в сталинках

Хороший фасад не спасает — какие проблемы часто прячутся в сталинках

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 11:22
Квартира в сталинке — что может неприятно удивить после покупки
Какие проблемы скрываются в квартирах сталинок. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Выбор квартиры в сталинке часто начинается с любви к высоким потолкам и толстым кирпичным стенам, обещающим покой и уют. Однако за величественным фасадом с лепниной нередко скрываются технические проблемы, о которых продавцы предпочитают не упоминать.

Как только начинается демонтаж обоев, паркета или штукатурки, становится понятно, что дом середины прошлого века скрывает немало технических нюансов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал RealExpert.

Реклама
Читайте также:

Перекрытия в сталинке

Один из главных сюрпризов — конструкция перекрытий. Если вам повезло и дом поздний (железобетонные плиты) — выдыхайте. Но чаще вы найдете "пирог" из деревянных или смешанных балок, засыпанных строительным мусором прошлого века.

За десятилетия дерево могло пострадать от влаги, микропротечек или грибка. В таком случае стандартный ремонт становится сложнее: тяжелую бетонную стяжку или массивные перегородки устанавливать опасно.

Именно поэтому при демонтаже пола иногда приходится полностью менять конструкцию.

Состояние труб в сталинке

Даже если владелец перед продажей заменил трубы в квартире, проблема может оставаться в стояках между этажами — они гниют именно там, где их не видно.

Из-за этого аварии иногда случаются уже после дорогостоящего ремонта. Потоп может прийти как от соседей, так и из-за старых коммуникаций, которые не выдерживают нагрузки при монтаже новой сантехники.

Электричество в сталинке

Эти дома проектировали, когда пиком роскоши была настольная лампа и радиола. Старая алюминиевая проводка просто не рассчитана на современную технику.

Кондиционер, бойлер, индукционная плита и чайник, включенные одновременно, могут перегрузить систему. Поэтому новые владельцы часто вынуждены менять проводку полностью.

Вентиляция в сталинке

В сталинках вентиляция — это отдельная история. Каналы там огромные, но за десятилетия они часто забиты выпавшими кирпичами или "модернизированы" соседями, которые решили расширить кухню за счет шахты.

В результате — влажность, грибок и ноль тяги. А если у вас газовая колонка (что в таких домах норма), то вопрос вентиляции — это уже не о комфорте, а о безопасности.

Как сообщалось, выбирая жилье на вторичке, покупатели чаще всего колеблются между величественными сталинками и прагматичными хрущевками. Несмотря на внешнюю простоту выбора, эти типы застройки предлагают кардинально разный уровень комфорта и скрывают немало технических нюансов.

Также мы рассказывали, что большинство владельцев хрущевок рано или поздно задумываются о перепланировке, стремясь избавиться от мизерных кухонь и тесных коридоров. Однако в погоне за пространством важно помнить, что радикальные изменения в конструкции дома могут быть опасными. Именно поэтому любой ремонт должен начинаться с трезвой оценки технических возможностей здания.

ремонт СССР недвижимость Дизайн купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации