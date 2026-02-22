Отмена приватизации — к чему готовиться жителям государственного жилья

Что срочно надо оформить владельцам неприватизированного жилья. Фото: Freepik

В Украине приватизация государственного жилья все еще возможна. Люди, которые годами живут в таком жилье, еще могут оформить его в собственность. Однако правила не будут неизменными в связи с кардинальными изменениями в жилищной сфере.

Как сообщает Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский подписал закон №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который предусматривает новую модель регулирования. Через год после завершения военного положения действующий закон о приватизации государственного жилищного фонда потеряет силу. Это означает, что промедление может стоить права на бесплатное оформление.

Реклама

Читайте также:

Приватизация государственного жилья

Адвокат Игорь Бузовский отмечает, что те, кто еще не успел приватизировать свое жилье должны начать этот процесс немедленно, ведь приватизация длится долго.

"Те, кто уже запустил этот процесс, должны активизировать свою запросную деятельность в орган приватизации, чтобы своей настойчивостью как можно быстрее получить документы", — подчеркивает он.

По словам юриста, стоит срочно действовать тем, кто:

имеет долги за коммунальные услуги и не может подать документы;

потерял оригиналы и нуждается в восстановлении через архив или суд;

не может прийти к согласию с родственниками по оформлению.

"Те, кому безразлично на свою квартиру и на свое будущее, могут расслабиться и ничего не делать", — отмечает Бузовский.

Как ускорить приватизацию жилья

В свою очередь Министерство развития общин и территорий поручило местным властям:

помогать жителям с подачей документов;

разъяснять сроки и права через ЦПАУ;

отдельно контролировать ситуацию с поврежденными домами.

В то же время жилье в разрушенных или поврежденных зданиях нельзя приватизировать до завершения официального обследования.

Как сообщалось, обычно неприватизированная квартира не включается в наследственную массу, поскольку она фактически принадлежит государству или общине. Однако, если житель при жизни начал процедуру приватизации, но не успел ее завершить из-за смерти, родственники имеют шанс отсудить право на это жилье. Судебная практика все чаще становится на сторону наследников в таких спорных ситуациях.

Также мы рассказывали, что несмотря на военное положение, оформить землю под собственной недвижимостью все еще вполне реально. Хотя бесплатная приватизация сейчас фактически заморожена, для владельцев зарегистрированных домов действует прямое разрешение на выкуп или оформление участка.