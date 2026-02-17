Коли можна успадкувати неприватизовану квартиру — виняток

Документи на столі. Фото: Freepik

За загальним правилом неприватизоване житло не входить до складу спадщини. Якщо родич помер, а квартира залишалася у комунальній власності, вона формально не переходить спадкоємцям. Проте існує важливий виняток, який уже підтверджено судовою практикою.

Загальне правило таке — неприватизована квартира не переходить у спадок, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Але, за його словами, ситуація змінюється, якщо людина за життя встигла розпочати процедуру приватизації.

Верховний Суд дозволив виняток у спадкуванні

Йдеться про рішення Верховного Суду від 9 серпня 2023 року. Суд розглядав справу, де батько позивачки подав повний пакет документів для приватизації, але помер до ухвалення рішення органом влади.

Суд став на бік спадкоємиці. Було зазначено, що якщо громадянин подав належно оформлену заяву, орган приватизації не має права безпідставно відмовити. А якщо людина, яка виявила волю на приватизацію, померла до завершення процедури, її право переходить до спадкоємця.

"Людина повинна звернутись до відповідного органу приватизації з належно оформленою заявою, а ті не мають права відмовити у приватизації. Якщо громадянин, який висловив волю на приватизацію, помер до прийняття рішення, право переходить до спадкоємця", — підкреслює Сімутін.

Які умови потрібні для спадкування квартири

Щоб спрацював виняток, мають бути виконані ключові умови:

померлий особисто подав заяву на приватизацію;

документи були оформлені належним чином;

процедура не була завершена з причин, що не залежали від заявника.

Якщо ж людина лише планувала приватизувати квартиру, але не подала заяву, спадкоємці не зможуть претендувати на таке житло.

Що варто врахувати спадкоємцям

У подібних ситуаціях важливо зібрати підтвердження подання заяви та звернутися до суду. Саме судова практика сьогодні формує підхід до таких справ.

Цей виняток не скасовує загального правила, але дає реальний механізм захисту прав родини. У майбутньому подібні рішення можуть стати орієнтиром для інших спорів щодо неприватизованого житла.

Як повідомлялось, багато хто намагається приватизувати житло власноруч, аби зекономити на юристах, тим паче що закон гарантує право на безкоштовне отримання квартири у власність. Проте реальність часто розчаровує: бюрократичні лабіринти перетворюють процес на справжнє випробування.

Також ми розповідали, що українці досі мають право оформити у власність державне житло, в якому фактично мешкають, проте зволікати не варто. Держава вже змінює підходи до житлової політики, тому чинні норми щодо приватизації діятимуть не вічно.