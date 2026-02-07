Відео
Головна Ринок нерухомості Приватизація землі під приватним будинком — які обмеження діють у 2026 році

Приватизація землі під приватним будинком — які обмеження діють у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 17:05
Приватизація землі під приватним будинком в Україні — які умови у 2026 році
Будинок з ділянкою. Фото: Freepik

Навіть зараз, коли в країні діє воєнний стан, питання землі під власним будинком нікуди не зникло. Хоча держава ще у 2022-му "поставила на паузу" безплатну роздачу ділянок, для тих, у кого на землі вже стоїть законно оформлений дім, зробили важливий виняток. 

Редакція Новини.LIVE з посиланням на експертів компанії "Землевпорядник" розповідає про порядок приватизації земельної ділянки під приватним будинком в умовах воєнного стану в Україні.

Читайте також:

Приватизація землі під будинком у 2026 році

Якщо стіни ваші — ви маєте повне право оформити й землю під ними. Це фактично єдина "лазівка", яка дозволяє стати повноправним власником ділянки сьогодні.

Якщо ваш будинок зареєстрований, а земля — ні, то фактично ви живете на ділянці громади. Без приватизації ваша межа — це лише паркан, який тримається на чесному слові та стосунках із сусідами. 

У кадастрі такої ділянки "не існує", вона без контурів. А це перший крок до проблем, якщо ви захочете будинок продати, подарувати чи залишити у спадок дітям. Нотаріуси сьогодні дуже прискіпливі до кадастрових номерів.

Норми безоплатної приватизації землі

Закон чітко визначає максимальні площі, які можна оформити безоплатно:

  • у селах — до 25 соток (0,25 га);
  • у селищах — до 15 соток (0,15$га);
  • у містах — не більше 10 соток (0,10 га).

Якщо ваш город значно більший за ці норми, не панікуйте. Решту зазвичай можна "добити" під інше цільове призначення (наприклад, для ОСГ), але це вже окрема історія.

Порядок приватизації земельної ділянки під будинком

Не чекайте, що все відбудеться саме собою. Процес виглядає приблизно так:

  1. Шукаєте тямущого землевпорядника. Це має бути сертифікований спеціаліст із обладнанням, а не просто знайомий із рулеткою.
  2. Зйомка та техдокументація. Геодезисти приїдуть, виміряють кожен кут і створять проект.
  3. Присвоєння кадастрового номера. Це коли ваша ділянка нарешті з’являється на цифровій карті України.
  4. Сесія місцевої ради. Депутати мають проголосувати за затвердження документів. Це часто найдовший етап, бо сесії можуть переносити.
  5. Фінальна реєстрація. Заносите документи до ЦНАПу або нотаріуса, щоб у реєстрі нерухомості з'явився запис: "Власник — ви".

Чому не варто відкладати приватизацію

Оформлена земля — це ваш спокій. Коли у ділянки є чіткі координати, сусід уже не пересуне паркан на пів метра, поки вас немає вдома. 

До того ж ринок землі постійно змінюється, правила стають суворішими, а послуги землевпорядників точно не дешевшають. 

У 2026 році приватизація під забудовою — це чи не найпростіший спосіб капіталізувати своє майно.

Раніше ми розповідали, через які причини можуть зупинити реєстрацію землі. А також, якого розміру ділянку краще купувати для отримання прибутку.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
