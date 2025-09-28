Как подарить недвижимость родителям — правила и нюансы в 2025 году

Люди на кухне. Фото: Freepik

Передача недвижимости в подарок кажется простым делом, но за ней стоит четкая юридическая процедура. Особенно актуален вопрос, как подарить квартиру или дом родителям, ведь в таком случае оформление договора дарения имеет свои особенности.

Договор дарения — это официальный документ, подтверждающий безвозмездную передачу имущества от одного лица другому. В случае с родителями речь идет о передаче собственности от детей к родителям или наоборот, отмечают эксперты АН "Маяк".

"Дарственная всегда оформляется в письменной форме и обязательно заверяется нотариусом. Именно после внесения данных в Государственный реестр имущественных прав новый владелец приобретает полное право распоряжаться недвижимостью", — отмечают специалисты.

Чем отличается дарственная от завещания

Дарение часто путают с завещанием, однако между ними есть принципиальная разница. Завещание вступает в силу только после смерти завещателя, тогда как дарственная сразу передает право собственности.

Подаренную квартиру не могут отобрать другие наследники, и отменить дарственную в одностороннем порядке невозможно. Это делает дарение более надежным способом передать имущество, если цель — обеспечить родителей жильем еще при жизни.

Как подарить долю в квартире родителям

Подарить родителям можно не только целую квартиру, но и долю в ней. Если собственность долевая, каждый совладелец имеет право распоряжаться своей частью без согласия других.

Если же собственность общая совместная, для заключения дарственной требуется согласие всех совладельцев. Без этого передать свою долю невозможно.

Можно ли оспорить дарственную

Дарственную можно оспорить, но оснований для этого немного. Среди них - признание сделки фиктивной, недееспособность дарителя или совершение тяжкого преступления одаряемым против дарителя или его родственников.

В большинстве случаев дарение в пользу родителей является самым устойчивым вариантом юридической передачи недвижимости.

Как оформить договор дарения у нотариуса

Дарственную можно заключить только у нотариуса. При этом стороны сами выбирают удобное место: по месту регистрации дарителя или одаряемого или по месту расположения жилья. Во время процедуры должны присутствовать обе стороны.

После подписания документа нотариус регистрирует новое право собственности в Госреестре, и родители сразу становятся законными владельцами жилья.

Какие документы нужны для дарения недвижимости родителям

Для оформления сделки следует подготовить:

документ, подтверждающий право собственности;

справку о зарегистрированных лицах в квартире;

документ об оценке недвижимости;

письменное согласие второго супруга, если имущество приобретено в браке;

разрешение органов опеки, если в квартире прописаны несовершеннолетние.

После завершения процедуры родители получают на руки договор дарения и выписку из Госреестра.

Сколько стоит подарить квартиру родителям

Главное преимущество — отсутствие налога. Родители относятся к близким родственникам, поэтому не платят налог на доход. Основные расходы состоят из:

оценки жилья (от 1 000 грн);

составления дарственной у нотариуса (от 4 500 грн);

регистрации права собственности (около 2 500 грн);

госпошлины - 1% от стоимости недвижимости.

В итоге дарение родителям обходится в несколько тысяч гривен, но освобождает от налоговой нагрузки и обеспечивает юридическую защищенность.

Как сообщалось, один из самых распространенных способов позаботиться о будущем детей — это передача им в собственность квартиры или дома. Такой шаг служит не только заботой об их благосостоянии, но и эффективной защитой имущества от юридических рисков и потенциальных споров.

Также мы рассказывали, что недвижимость сохраняет свою привлекательность для украинцев не только как жилье, но и как надежный инструмент заработка через сдачу в аренду или дальнейшую перепродажу. В то же время, актуальным является вопрос, устанавливает ли законодательство Украины ограничения на количество объектов, которые может иметь в собственности одно лицо.