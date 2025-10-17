Ринок нерухомості у прифронтових містах — чи продається житло та які ціни

Наслідки обстрілу Слов’янська. Фото: Суспільне Донбас/Артем Степанов

Слов’янськ і Краматорськ — міста, де лінія фронту всього за 20-25 кілометрів. Попри загрозу обстрілів, життя тут не завмирає, зокрема функціонує й ринок нерухомості. На дошках оголошень і в інтернеті — десятки пропозицій оренди та продажу квартир.

Ціни коливаються від 3 до 10 тисяч доларів, а вартість двокімнатного житла іноді не перевищує 6 тисяч, розповідає кореспондент "Радіо Свобода Україна".

Як пояснює місцевий рієлтор Владислав, попит хоч і став обережнішим, але не зник.

"Ринок нерухомості працює. Квартири й будинки продаються, хоча ситуація на фронті, безумовно, впливає. Два-три місяці тому угод було більше, але й зараз вони є", — каже він.

Серед покупців — місцеві, переселенці й навіть військові, які прагнуть мати власне житло поруч із місцем служби.

Ціни на нерухомість у Слов’янську та Краматорську

До повномасштабного вторгнення двокімнатна квартира в центрі Слов’янська коштувала до 20 тисяч доларів. Тепер, щоб зацікавити покупця, власники ставлять ціну 10-12 тисяч. Владислав показує одну з таких квартир — з ремонтом, у гарному стані, з видом на площу.

"Власники давно виїхали й не планують повертатися. Продають, щоб хоч щось зберегти, якщо фронт підійде ближче", — розповідає рієлтор.

У Краматорську аналогічна ситуація. Будинки тут можна купити за 6-13 тисяч доларів, а квартири — ще дешевше. За словами місцевих агентів, останнім часом кількість пропозицій продажу зросла, бо люди побоюються подальшого наближення бойових дій.

Чому все ще купують нерухомість біля фронту

На перший погляд, інвестувати в житло поруч із бойовою зоною — безумство. Але покупці мають свої аргументи.

По-перше, ціни досягли історичного мінімуму. Квартиру за 3-5 тисяч доларів можна здати в оренду й відбити вкладення менш ніж за рік. Попит на оренду високий, адже до прифронтових міст постійно приїжджають військові, волонтери, ремонтні бригади, переселенці з гарячіших напрямків.

По-друге, деякі люди розглядають таку покупку як довгострокову інвестицію.

"Є покупці, які купують з надією, що все буде добре, і ціни потім зростуть. Якщо конфлікт заморозиться, квартири у Слов’янську чи Краматорську подорожчають у кілька разів", — пояснює Владислав.

По-третє, для частини військових вигідніше купити житло, ніж орендувати його на роки служби.

Попит на оренду перевищує пропозицію

Оренда в прифронтових містах нині — справжній бізнес.

"Чим ближче фронт, тим вища ціна подобової оренди. Якщо у Слов’янську гарна квартира коштує 1 200 гривень за добу, то у Дружківці — вже 2 000", — ділиться Владислав.

Такі цифри пояснюють, чому навіть у прифронтових містах рієлтори мають роботу. Щодня з’являються нові оголошення, угоди оформлюють у нотаріусів, працюють агентства. Ринок адаптувався до ризиків і тепер розвивається за власними законами: дешевше, швидше, без довгих очікувань.

Чого чекати на ринку нерухомості у прифронтових регіонах

Якщо бойові дії не посиляться, експерти прогнозують стабілізацію цін і навіть невелике зростання. Люди починають повертатися, ремонтують старі будинки, купують квартири, щоб здати в оренду.

Водночас реалії залишаються суворими. Продати житло дорого неможливо — пропозицій надто багато, а покупці ризикують. Та навіть у таких умовах ринок не завмирає.

"Є ті, хто виїхав і хоче зберегти капітал, а є ті, хто вірить у майбутнє цих міст. І поки є ця віра — ринок житиме", — підсумовує Владислав.

